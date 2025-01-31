警衛提醒「剩5分鐘」！柯文哲探父挽臂狂掉淚　妹曝：捨不得放手

▲柯文哲22日晚間前往台大醫院探視病危的父親。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃彥傑、莊智勝／新竹報導

前民眾黨主席柯文哲因涉及京華城容積率、及政治獻金弊案，目前仍在羈押中；而柯父柯承發病重住院，一度傳出病危。今(31日)柯文哲胞妹柯美蘭表示，柯文哲22日當天晚間到新竹台大醫院探視父親時，時限僅有30分鐘，一旁戒護的警衛還會不斷提醒「還有5分鐘」、「只剩1分鐘」，而柯美蘭與柯文哲一人一邊、挽著父親的雙臂不斷掉淚，「我哥捨不得放下爸爸的手，他一定是認為，爸爸沒辦法了。」

柯美蘭回憶，當天自己趕到時，病房裡已經站了7、8名警衛，一開始還不讓柯美蘭進去，直到她表明自己是家屬、也是醫師身分後警衛才放行。柯美蘭說，自己進去後就立刻向哥哥說明父親情況、以及病情變化，隨後主治醫師也到場，因柯文哲探視時限僅有30分鐘，過程中警衛還會在一旁不斷提醒「還有5分鐘」、「只剩1分鐘」、「時間到了，必須走了」。

談起當天探視情況，柯美蘭一度泛淚哽咽，稍稍整理情緒後才有辦法繼續開口說話，當時她與柯文哲一人各抱著爸爸一隻手臂不斷掉眼淚，「我哥捨不得放下爸爸的手，一定是認為，爸爸沒辦法了，因為爸爸那時候叫都叫不醒，血氧值還在不停變動。」

柯美蘭說，在柯文哲離開的當天半夜，爸爸突然就自己醒來了，接到看護通知時她一度相當震驚，「我一直覺得爸爸可能就這樣下去了，又過了一個多禮拜，爸爸情況都是平穩的，我們不插管，只用氧氣罩，雖然狀況平穩，但可以感覺到爸爸的消化力在下降，躺了5個多月四肢都萎縮了，現在只用鼻胃管灌食，在消化力下降的情況下，營養越來越差，體重已經掉了10幾公斤。」

「爸爸很辛苦撐著，我也捨不得他這麼辛苦」，柯美蘭說，假期期間她每天都待在醫院，「這段時光對我來說，是非常珍惜的。」而談到柯媽媽，柯美蘭則嘆道，「母親應該是外表堅強吧！」