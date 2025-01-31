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茅台「蛇年生肖酒」價格平穩　湊齊12生肖喊到「逾30萬元」

▲蛇茅。（圖／翻攝自微博）

▲乾燥玫瑰粉外型的「蛇茅」，今年吸引不少女性顧客。（圖／翻攝自微博）

文／中央社

中國白酒龍頭貴州茅台1月初推出蛇年生肖酒「蛇茅」，是其2014年起推出馬年生肖酒以來第12款生肖酒。市場預計，今年「蛇茅」價格趨近平穩，但蒐集12生肖酒要價不斐，喊到人民幣7萬餘元（下同，約新台幣31.5萬元）。

農曆新年到來，中國白酒業者加大市場投放量。據上觀新聞等中國媒體報導，「蛇茅」的申購頁面顯示，從1月1至5日，專場每天投放4萬9999個名額，每人可申購1到2瓶，官方售價達每瓶2499元。

▲茅台今年推出的蛇年生肖限定酒。（圖／翻攝自微博）

▲茅台今年推出的蛇年生肖限定酒。（圖／翻攝自微博）

依照每人名額2瓶計算，「蛇茅」每天最大釋出瓶數接近10萬瓶，5天直逼50萬瓶。中國民眾與酒業人士認為，這減少了黃牛炒作投機的空間，可望讓白酒價格落在合理範圍內。

▲▼茅台,蛇茅,12生肖茅台,茅台酒。（圖／翻攝自微博）

▲▼12生肖茅台酒一套要價不斐。（圖／翻攝自微博）

▲▼茅台,蛇茅,12生肖茅台,茅台酒。（圖／翻攝自微博）

對比2024年龍年茅台「龍茅」的申購為每人1瓶，導致去年「龍茅」價格一度飆漲到一瓶6000元，同年9月即告大跌相較，「蛇茅」可說是大量釋出。

市場評估，「蛇茅」的價格會趨於平穩。中國酒業獨立評論人肖竹青指出，貴州茅台管理層調整「蛇茅」發售策略主動擠壓黃牛炒作空間，進而防止過度溢價，很大程度上減少了投機者的套利空間。

有中國資深收藏家指出，近期收藏圈裡不少人預訂套裝產品12生肖酒，當前普遍的價格在7萬至8萬元間，「蛇茅」的發布帶動收藏熱潮。

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