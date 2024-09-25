　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

年底翻身有望！12生肖轉運秘訣大公開　把握最後機會

▲請依直覺選一隻最吸引你的蝴蝶，測一下你近期的偏財運如何？（示意圖／視覺中國CFP）

▲運勢專欄整理出12生肖如何在今年最後階段，替自己迎來好運。（示意圖／視覺中國CFP）

記者隋昊志／綜合報導

9月進入尾聲，也意謂著今年即將結束，相信不少人仍在等待轉運的那一刻到來，俗話說機會是留給準備好的人，《搜狐網》運勢專欄列出12生肖，如何在最後階段靠自己迎來好運。

生肖鼠：貴人緣佳，財源滾滾。建議拓展人脈，與行業內外專業人士建立聯繫，為事業發展提供有力支援。

[廣告]請繼續往下閱讀...

生肖牛：事業發展順利，遇到欣賞自己的老闆。注意避免與他人有過多金錢往來，避免高風險投資。

生肖虎：貴人多，賺錢機會多。工作輕鬆，效益大。遇到困難也能在貴人幫助下順利解決。

生肖兔：工作氛圍輕鬆，能在不同領域結交貴人，學習新知識。注意提防他人暗害，做事不要太高調。

生肖龍：機遇多，挑戰也多。做事要踏實，事前做好準備，努力工作，消費方面保持節約。

生肖蛇：整體發展不錯，心心念念的事情都將實現。建議主動發揮自己的能力，提升自己。

生肖馬：工作忙碌，但能學習到很多。要找合適的時機表現自己，爭取更多的工作機會和資源。

生肖羊：工資收入可觀，偏財機遇多。要踏實工作，將好運延續下去。

生肖猴：如果工作較清閒，可以做一些副業和兼職。只要用心挖掘，就能找到適合自己的領域，改善生活。

生肖雞：經常需要面對選擇，做決定時要冷靜思考。迷茫時可以多與長輩溝通，加速成長，避免走彎路。

生肖狗：有機會得到意外收穫，但要注意理性理財，避免沖動投資或不理性消費。

生肖豬：態度樂觀，積極主動。對待工作用心，完成任務，不推託，不抱怨。只要保持下去，就會得到領導的認可與讚揚。

ET快訊
他吃鐵板燒驚見「蟲在肉上跳舞」　影片驚呆眾人
央行打房下重手恐「濫殺無辜」　楊金龍：1個月內提配套措施
LINE免費貼圖來了！5組可愛系限時下載「1款永久使用」
真主黨飛彈指揮官遭以色列空襲身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陳致遠突PO文緬懷「兄弟象傳統」！遭洗版罵爆回應了

年底翻身有望！12生肖轉運秘訣大公開　把握最後機會

吃完統一布丁別丟！她曝「封膜隱藏用途」：現賺195元

《魔法阿媽》官方澄清！曝與麥人杰合作細節：工作紀律造成陰影

西門町爆「現切水果」坑殺觀光客　最新複查結果曝光

他吃鐵板燒驚見「蟲在肉上跳舞」　影片驚呆眾人：自動升級雙主餐

翠玉白菜直立展出！並列世界珠寶　故宮「大美不言」重頭戲搶先看

快訊／鋒面通過台灣「大雷雨突夜襲」　桃竹苗中5縣市劇烈降雨

大阪射擊遊戲台人花5000元！A賞後竟有「透明平台」延伸：被當小丑

LINE免費貼圖來了！5組可愛系限時下載「1款永久使用」　一鍵輕鬆領

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

國1雲林段2車追撞3死1傷　用路人：從西螺就在追逐

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

活化石「龍宮貝」放生畫面曝　漁民12萬賣出依約放回大海

上海迪士尼小熊維尼被打倒在地

「超思蛋案」檢調約談3官6業者　農業部長陳駿季：配合司法調查

客運司機到靈堂前下跪道歉！　女大生母親數度落淚氣憤喊告

陳致遠突PO文緬懷「兄弟象傳統」！遭洗版罵爆回應了

年底翻身有望！12生肖轉運秘訣大公開　把握最後機會

吃完統一布丁別丟！她曝「封膜隱藏用途」：現賺195元

《魔法阿媽》官方澄清！曝與麥人杰合作細節：工作紀律造成陰影

西門町爆「現切水果」坑殺觀光客　最新複查結果曝光

他吃鐵板燒驚見「蟲在肉上跳舞」　影片驚呆眾人：自動升級雙主餐

翠玉白菜直立展出！並列世界珠寶　故宮「大美不言」重頭戲搶先看

快訊／鋒面通過台灣「大雷雨突夜襲」　桃竹苗中5縣市劇烈降雨

大阪射擊遊戲台人花5000元！A賞後竟有「透明平台」延伸：被當小丑

LINE免費貼圖來了！5組可愛系限時下載「1款永久使用」　一鍵輕鬆領

陳致遠突PO文緬懷「兄弟象傳統」！遭洗版罵爆回應了

搶免費雞蛋！陸女遭推擠跌倒「重傷亡」　超市被判賠

年底翻身有望！12生肖轉運秘訣大公開　把握最後機會

互看不順眼！阿根廷、委內瑞總統互相發布逮捕令

《鬼滅之刃》推出聯名高跟短靴！華麗圖騰還原各柱招牌呼吸

吃完統一布丁別丟！她曝「封膜隱藏用途」：現賺195元

高雄國3南下深夜5車追撞　貨車翻覆、轎車撞爛半毀！現場畫面曝

台南正議長賄選案二審開庭　傳訊郭再欽、楊志強2人

超思蛋弊案約談8人　亮采「天后御用整形醫生」送北檢漏夜複訊

近50年來首例！新加坡部長級官員涉貪遭審判　認「收禮物」等5罪

17歲泰國正妹撞臉韓女團Lisa　市場賣炸雞爆紅！網：快出道

生活熱門新聞

5款LINE免費貼圖來了！1組永久使用快下載

鋒面夜襲明起雨連下7天　降溫轉涼「低溫23度」

大阪射擊遊戲花5000元當小丑！A賞後竟有「透明平台」

新北吃鐵板燒　驚見「蟲在肉上跳舞」

國三畢旅5700「淋雨、吃即期麵包」　旅行社董娘親回應

即／大雷雨突夜襲　5縣市劇烈降雨

吃完統一布丁別丟！「封膜隱藏用途」超划算

「北市大附中」拚明年8月掛牌　114學年畢業證書改新校名

西門町爆「現切水果」坑殺　複查全數合格了

《魔法阿媽》官方澄清！曝與麥人杰合作細節

「秋分」到了！3生肖迎來新轉機

買440元鹽酥雞！吃完碗底驚見「五毒補物」

百貨電梯「道歉告示」他看傻　網秒懂：有故事

改掉充電壞習慣　保護電池健康度

更多熱門

相關新聞

「秋分」到了！3生肖迎來新轉機

「秋分」到了！3生肖迎來新轉機

時序進入24節氣的「秋分」（2024/9/22-2024/10/7），標誌著秋季正式開始。此時，暑氣消退，氣溫涼爽宜人，樹葉開始轉黃、變紅，農作物陸續成熟、準備收穫，常見習俗包括祭月、送秋牛等。在運勢方面，也代表一個新的開始，《科技紫微網》特別點名3生肖將迎來新的轉機，不妨參考看看。

12星座一周運勢9／23～9／29

12星座一周運勢9／23～9／29

戀愛腦多學學！4星座「絕不被愛沖昏頭」

戀愛腦多學學！4星座「絕不被愛沖昏頭」

小孟老師／9月24日星座運勢

小孟老師／9月24日星座運勢

「秋分」6生肖運勢後市看漲

「秋分」6生肖運勢後市看漲

關鍵字：

運勢12生肖轉運貴人幸運

讀者迴響

熱門新聞

5款LINE免費貼圖來了！1組永久使用快下載

富豪正妹妻開價700萬「做愛到我懷孕」　他報名慘了

高雄國3南下深夜3車追撞　大車翻覆路中央全線封閉

屏東18歲高職生失聯！手機最後定位「在緬甸」

女大生深夜洗澡　室友突闖入伸狼爪

3年前愛女也撞死　心碎母4頁親筆信曝

宥勝二審後首發聲！　141字道歉吐心聲：我真的錯了

鋒面夜襲明起雨連下7天　降溫轉涼「低溫23度」

21萬正妹網紅澄清「沒加入反骨」

大阪射擊遊戲花5000元當小丑！A賞後竟有「透明平台」

新北吃鐵板燒　驚見「蟲在肉上跳舞」

國三畢旅5700「淋雨、吃即期麵包」　旅行社董娘親回應

國道3死車禍！1死者家人在日本　阿姨出面辦後事

男大生赴陸失聯　母：台灣人賣台灣人

時空旅人？83年前男童「抱iPad」

更多

最夯影音

更多

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

國1雲林段2車追撞3死1傷　用路人：從西螺就在追逐

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面