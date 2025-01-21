12生肖「2025財運」揭曉！　必備招財小物賺大錢

▲阿谷老師分析12生肖招財建議。（圖／示意圖pexels）

記者趙于婷／台北報導

邁入2025年，不少人都期盼除了平安健康之外，今年還能賺大錢，擅長雷諾曼卡預言的阿谷老師分析12生肖整體大能量的狀態，並提供招財建議，不過他也提醒，各生肖如有較大投資時或有任何財運和使用上的疑慮，建議可尋求專業風水與八字協助，搭配個人流年運勢與家中風水，以完整佈局。

1.鼠（出生年份：1924、1936、1948、1960、1972、1984、1996、2008、2020）

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財運：財運波動明顯，並且較不適合短期獲利的投資項目，穩定保守方為上策。今年雖突發支出增多，但破財消災也是好事。

招財建議：適合供一顆金元寶，在臥房找一個私人使用的櫃子，放置櫃中，並可在櫃子下壓紅紙，寫個人的本名、生日。

2.牛（出生年份：1925、1937、1949、1961、1973、1985、1997、2009、2021）

財運：財運穩中有風險，投資借貸需謹慎以穩健為主，勿避免輕信他人。專注職場努力仍有回報，需加強合約審查保障財務安全。

招財建議：適合在書房，個人書桌（或辦公室的個人辦公桌）上掛一串五帝錢，藉此保持心智謹慎、避煞，看清合約。

3.虎（出生年份：1926、1938、1950、1962、1974、1986、1998、2010、2022）

財運：財運波動，投資理財需謹慎，避免不當合作或騙局。提前規劃支出，規劃時可和身邊女性長輩討論。

招財建議：整體適合以避煞方式做佈局。建議今年要點光明燈避太歲，並可在自己的錢包上掛一個葫蘆造型的吊飾。

4.兔（出生年份：1927、1939、1951、1963、1975、1987、1999、2011、2023）

財運：有因變動或遠行而提升收入的機會，但也需警惕突發支出或資金困難。建議保守理財，合理規劃財務以穩定發展。

招財建議：建議可更換白色色系錢包，以提升運勢，招引錢財，趨吉避凶。

5.龍（出生年份：1928、1940、1952、1964、1976、1988、2000、2012、2024）

財運：運勢穩定緩升，投資與財務問題能逢凶化吉。創新產業投資機會可關注，但需謹慎調查與規劃，以確保穩健增長。

招財建議：建議至廟裡求取平安符放在錢包，逢凶化吉。並可掛古銅錢之吊飾在錢包上。

6.蛇（出生年份：1929、1941、1953、1965、1977、1989、2001、2013、2025）

財運：財務運勢波動大，面臨意外支出與投資損失的風險。應採取保守的財務策略，避免高風險投資。

招財建議：整體適合以避煞方式做佈局，建議今年要點光明燈避太歲，並可在客廳財位點一盞鹽燈，鹽燈需長亮，以照亮個人運勢。

7.馬（出生年份：1930、1942、1954、1966、1978、1990、2002、2014、2026）

財運：財運有所起伏，投資有機會帶來回報，但需謹慎規劃，避免冒險或留意突如其來的支出，保持穩健理財。

招財建議：可隨身佩帶小錢袋造型、金元寶造型之配件，維持財富能量。

8.羊（出生年份：1931、1943、1955、1967、1979、1991、2003、2015）

財運：財運平穩，在投資或跨領域合作中，有找到新商機的可能，但需謹慎處理重大投資，避免因外部變動而受損。

招財建議：適合在書桌或辦公桌，放山型紙鎮，穩定個人地位，並可隨身佩帶羊型生肖配飾招財。

9.猴（出生年份：1932、1944、1956、1968、1980、1992、2004、2016）

財運：財運穩定並有增長潛力，特別是與科技、教育或文化相關的投資，有望帶來不錯回報。然而，需要謹慎處理高風險投資，並提防突如其來的損失。

招財建議：身上可隨身佩帶算盤配飾，增強今年投資規劃的能力，日進斗金、開源招財。

10.雞（出生年份：1933、1945、1957、1969、1981、1993、2005、2017）

財運：財務上有穩步增長的機會，尤其是在合作或共同經營的項目中。不過，需要謹慎選擇穩健的投資，避免過度依賴短期利潤，並注意家庭突發支出。

招財建議：在客廳財位放置金雞母與雞蛋的擺飾，讓今年的財氣有儲存的地方，讓錢滾錢、循環生財。

11.狗（出生年份：1934、1946、1958、1970、1982、1994、2006、2018）

財運：財運穩步增長，事業發展帶來穩定收入，並有機會接觸到不錯的投資機會。但偏財運不穩，需謹慎投資並避免盲目跟風，做好儲蓄規劃。

招財建議：玄關放置粉水晶，補強今年的貴人運與人緣，帶來好的投資機會。臥房擺放黃水晶，儲存財氣。

12.豬（出生年份：1935、1947、1959、1971、1983、1995、2007、2019）

財運：財務方面需小心，避免過度消費或投資。雖然有財富增長機會，但需要謹慎控制風險。

招財建議：今年建議要點太歲燈避災，可在身上配戴避邪招財貔貅，並在客廳點一盞鹽燈，鹽燈需長亮，以照亮個人運勢。