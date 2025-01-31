林保署攜手保七查緝移除違法獵具　呼籲：防護、驅趕及捕抓

▲農地申請架設電牧器電圍網，經審核通過政府可補助部分資材、架設工資及維修費用 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

林業及自然保育署近年為兼顧野生動物保育，延續原住民族狩獵傳統文化及協助山村農民防治野生動物危害，積極推廣發放改良式獵具以避免誤傷誤捕如臺灣黑熊等保育類野生動物。嘉義分署日前會同嘉義縣家畜疾病防治所及保七總隊第七大隊嘉義分隊，在嘉義縣竹崎鄉阿拔泉步道鄰近林地進行違法獵具查緝移除及友善野生動物危害防治措施宣導。

▲嘉義縣阿拔泉步道鄰近竹林稽查 發現大口徑踏板 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

野生動物保育法及動物保育法均禁止金屬獸鋏使用，捕獸鋏所造成動物甚至人類誤踩的痛苦及傷害極不人道亦有違防治農損的目的。而實務上農民為防治野生動物危害及原住民族基於傳統文化祭儀之狩獵活動，仍有使用套索陷阱的需求，且尚無其他更安全更有效的工具可以取代，林業保育署嘉義分署鼓勵使用者繳回金屬獸鋏及大口徑套索獵具，改以改良式獵具或誘捕籠誘捕方式取代，並宣導獵具使用必須加強巡護頻度以「尊重生命」減少苦楚。如獵具不慎傷害非目標物種或保育類野生動物（如臺灣黑熊、穿山甲、石虎等），應立即通報林業保育署24小時專線0800-000-930（您您您 救山林）或洽鄰近林業保育署各分署、工作站協助救援。

林業保育署嘉義分署建議山村居民可用「防護」、「驅趕」及「捕抓」等複合方式，防治臺灣獼猴、山豬、山羌等一般類野生動物危害。林業保育署自105年起補助地方政府輔導農民在農牧用地架設電網圍防治獼猴危害農作，可受理申請的農作種類包含果樹類、蔬菜、豆類、咖啡及稻作；依據每筆申請的農地面積0.2至2公頃，按面積大小換算補助架設資材費，由政府補助資材費3/4、農友自負1/4，農地面積2公頃（含）以上者，資材費補助最高20萬元；亦可搭配防猴網罩、套袋等以達到「防護」功效。

▲改良式獵具介紹 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

「驅趕」方式則是藉由負面制約讓野生動物對人類產生畏懼而遠離，如BB槍、鞭炮、聲音驅趕器或飼養守護犬。嘉義縣家畜疾病防治所表示嘉義縣正推動「浪浪就業服務站」，鼓勵民眾認養經絕育及植入晶片犬隻協助農園巡護工作，認養3隻以上每隻有12,000元的補助。

▲林業保育署嘉義分署會同保七總隊第七大隊嘉義分隊、嘉義縣家畜防治所至太平半天岩宣導改良式獵具使用及野生動物危害複合式防治。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

有關電圍網申請詳細資訊可參考嘉義分署網站-業務公告「補助地方政府輔導農民辦理防治臺灣獼猴危害農作方案」；農友如有電圍網架設補助申請需求，即日起可洽所在地鄉鎮區公所辦理。民眾如有工作犬隻認養需求，可與嘉義縣家畜疾病防治所進一步聯繫。