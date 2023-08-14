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應農業部改制　林業署屏東分署8／14同步與林業署掛牌運行

▲林業署屏東分署8月14日掛牌運作 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲林業署屏東分署8月14日掛牌運作 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導　

配合行政院農業委員會於8月升格為農業部，原林務局整合行政院退輔會森保處業務，改制設立林業及自然保育署(簡稱:林業署)，執掌全國森林及自然資源經營管理工作，今(14)日正式掛牌上路，繼續為實踐「永續林業及生態台灣」願景努力。

▲林業署屏東分署8月14日掛牌運作 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲林業署屏東分署8月14日掛牌運作 。（圖／記者陳崑福翻攝）

揭牌儀式，高雄高分檢檢察長費玲玲、屏東大學陳永森校長、屏東縣政府水利處江國豐處長等人均到場參與。

▲林業署屏東分署8月14日掛牌運作 。（圖／記者陳崑福翻攝）

林業署屏東分署表示，自林務局屏東林管處時期，即積極推動各項林業及保育政策。包括在林業經營與各機關共同辦理移除入侵外來種銀合歡，並完成復育造林面積達1000公頃；另執行負責任的森林經營及林地巡護保護工作、通過森林管理委員會(FSC™) FM驗證面積逾1萬公頃。

而林業生產上，則致力於推動提升國產材自給率，年生產量6000立方公尺，同時也推動林下經濟、積極開發多樣化森林副產品。

至於社會溝通層面，與原住民共管機制揉合森林經營與原住民權益，也透過公私協力經營保安林達到保安林惠益分享；其中，美濃九芎林保安林是近年公私協力的具體實現。

在自然保育層面，依林業署的全國綠網藍圖架構，推動高屏區域綠色保育網絡，成立24個公私部門的綠網平台，透過公私協力整合資源共同推動生物多樣性保育工作，串連森川里海棲地，針對瀕危物種推動友善耕作與生態服務給付，並透過社區林業及山村綠色永續發展等計畫培力山村部落，睿智的使用自然資源如生態旅遊、林下經濟等，在在都是在建構人與自然和諧共生的里山倡議的願景。

今(14)日揭牌後，林業署屏東分署將在過去施政基礎上，以兼顧永續及林產業輔導為施政主軸，包含持續推動屏東分署全轄管國有林地完成FSC™ FM森林驗證、持續經營永續人工林提升國產材自給率、發展多角化林業經營模式及森林副產品、推動深化有效的保育措施；並積極推動「企業參與森林及自然碳匯ESG專案媒合機制」，提供造林、保育等七類專案，透過此平臺提升森林與自然碳匯，創造企業永續目標及增加在地居民工作機會的三贏契機

林業署屏東分署楊瑞芬分署長表示，該署長期致力於林業發展及生態環境保護，本次組織改造不僅僅只有揭牌儀式，更增設自然保育科，確保對於國有森林經營以及生態永續的執行與承諾，以利推動重要政策時，能正面積極回應社會期待及責任。

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農業部林業及自然保育署林業署掛牌

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