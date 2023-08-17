林業署南投分署揭牌　新設「自然保育科」推動林業資源利用

▲林業及自然保育署南投分署日前揭牌。（圖／林業署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

配合中央政府之組織改造，原農委會林務局南投林區管理處在8月1日改制為農業部林業及自然保育署南投分署；南投分署指出，將延續多年以來的施政成果，秉持永續森林經營的理念，持續推動林業資源合理利用、維護生態保育，促成人與自然和諧共生。

林業署南投分署揭牌儀式於14日舉行，分署表示，該機關起源最早可溯自日據時代，後因應林業經營型態之改變，於民國78年由原巒大林區管理處與原埔里林區管理處合併，改組為南投林區管理處，距今已有34年。

分署長李政賢表示，台灣森林覆蓋率達60.7%，除維繫國土保安、生物棲地及水源涵養等功能，亦是原住民部落及山村居民等賴以維生的生活場域，在面對氣候變遷、減緩暖化、維持生態平衡和確保生物多樣性上，更具關鍵性地位，堪稱台灣的命脈；分署未來將更強化森林經營管理之自然保育內涵，確保生態系完整之服務價值，分享生態系多元之服務惠益，使國人充分感受到森林帶來的效益，實踐「永續林業，生態台灣」的願景。

林業署南投分署本部座落於南投縣草屯鎮，內部分設經營企劃科、自然保育科、森林管理科、森林育樂科、集水區治理科、秘書室、人事室、政風室及主計室，其中自然保育科為新設單位，掌理自然環境及野生物保育、生物資源調查研究等業務，其餘則為原課室調整單位名稱，續辦各項森林保護、企劃、育樂、治山及幕僚單位等相關業務；分署另設派出單位，共計有台中、埔里、水里、丹大及竹山5個工作站，分別辦理各該轄區域內之林業及保育業務。