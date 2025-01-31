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黑鷹爆「偏離限制高度61m」撞美航！前一晚才有客機為躲直升機重飛

▲▼美國客機與黑鷹直升機相撞，生死不明。（圖／X／@nicksortor）

▲美國客機與黑鷹直升機相撞，在空中炸出巨大火球。（圖／X／@nicksortor）

記者王佩翊／編譯

美國航空客機29日晚間與進行飛行訓練的美軍黑鷹直升機在雷根國家機場附近相撞，兩機雙雙墜入河中，機上恐無人生還。美國國家運輸安全委員會（NTSB）前調查員葛雷格·費斯（Greg Feith）則指出，黑鷹直升機原本應該從客機下方通過，但是事發當時的飛行高度卻比規定高度高出近200英尺（約61公尺），疑似就是導致撞擊的主因。

根據CNN報導，費斯表示，「為什麼軍方飛行員的高度比限制高度高出200英尺？這條航線的最高限度就是200英尺，如果他們保持在200英尺，就能從客機下方通過，因為當時美航客機的飛行高度約為400英尺（約122公尺）。」他認為，這點將成為NTSB的調查重點之一。

▲▼美航客機與黑鷹直升機相撞，兩機乘客機組員全數罹難。（圖／路透）

▲美航客機與黑鷹直升機相撞，兩機乘客機組員全數罹難。（圖／路透）

費斯進一步指出，從雷達數據來看，軍方直升機當時的飛行高度約為300英尺（91公尺）。他質疑，「這些飛行員都受過嚴格訓練，既然他們熟悉航線也有經驗，為何會偏離飛行高度呢？」

不僅如此，就在發生這起墜機事故的前一天，才有另一架降落於雷根國家機場的客機因為附近冒出一架直升機而停止降落程序，被迫重飛。

根據航空交通管制記錄，共和航空（Republic Airways）編號4514航班當時正下降至1600英尺（487公尺）的高度，並準備從19號跑道降落。沒想到此時塔台卻警告機師，「在喬治城上空附近300英尺（91公尺）處有一架直升機正在朝北飛行。」

根據FlightAware網站數據，4514航班隨即迅速爬升並向右轉避開航線，最終重飛，並在當晚8時11分安全降落在雷根國家機場。

▲▼美航相撞黑鷹空難恐全數罹難。（圖／路透）

▲當局仍在持續打撈罹難者遺體。（圖／路透）

根據 CNN 調查，其實早在此次事故之前，雷根國家機場就曾經發生多次直升機差點與客機相撞的事故。在過去三年間，至少有2名飛行員在準備降落於雷根國家機場時，差點撞上直升機。此外，還曾經發生2架軍方直升機在空中飛行時因過度接近差點相撞的事故。

一名曾在華盛頓特區執飛黑鷹直升機的軍方飛行員向CNN表示，軍方飛行計畫通常會精確到最小的細節，因為這對於在華盛頓特區這樣複雜的空域而言非常重要。

他表示，「有人認為這起事故是故意的，但我必須強調，這個空域本來就非常擁擠，對飛行員來說已經很困難了，根本不可能是有意發生的，這種說法完全不成立。」

根據軍方規定，飛行員在起飛前必須向所屬單位詳細報告飛行計畫，並評估各種風險，包括天氣、光線狀況、飛行動作、降落地點等。這些計畫會由高級飛行員審查，並提交至美國聯邦航空總署審查。

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