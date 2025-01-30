男女春節登山遇降雪...初一失溫求救　空勤直升機今救回

記者高堂堯／南投報導

一對男女登山客於春節連假赴信義鄉攀登南三段，因遭遇寒流低溫降雪，不幸於30日大年初一在東郡大山、本鄉山鞍部附近出現失溫現象，報案求援；南投縣消防局獲報後申請空勤總隊直升機，今天清晨出動、約花1個半小時將2人順利救回，化解一場虛驚。

▲空勤總隊於大年初一於東郡大山、本鄉山鞍部附近救回一男一女兩名山友。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

南投縣消防局30日下午接獲報案，得知一對分別為33歲、34歲且皆為林姓的男女山友，於1月25日連假首日即入山、原預計2月1日下山，但卻在信義鄉東郡大山、本鄉山鞍部附近發生失溫和身體不適情形，報請119求援；縣府消防局立刻申請空勤總隊直升機救援，但礙於天候因素無法起飛。

直到今天早上天氣轉晴，空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊再度獲報，隨即派遣黑鷹直升機於6時58分起飛，在7時40分先到信義鄉同富停機點搭載4名南投搜救隊員後，在7時58分轉抵2名受困山友座標未知所在的櫧山北鞍營地，依周邊場域及天氣狀況完成高、低空偵察，終於在白雪皚皚的山頭發現2名山友。

空勤總隊黑鷹直升機隨即以虛飄滯空方式，由南投特搜隊員下機，逐一協助2名山友登入機艙、給予保暖，並在8時23分順利飛返同富村降落，而2名山友自稱身體狀況已好轉、因此婉拒送醫，並自行下山。