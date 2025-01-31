美航客機撞黑鷹直升機　紐時：機場塔台人力不足

▲29日晚間，鄰近的雷根國家機場（Ronald Reagan National Airport）一度全面停飛。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社紐約30日綜合外電報導

美國媒體今天報導，華府雷根國家機場（Reagan National Airport）發生一架搭載64人的客機與陸軍黑鷹直升機在空中相撞後墜河時，飛航管制塔台人手短缺。

「紐約時報」（The New York Times）援引美國聯邦航空總署（FAA）內部初步安全報告報導，當時的人力「未符合該時段和交通量的正常標準」。

報告指出：「週三（29日）晚間，負責指揮機場周邊直升機的管制員，也同時指揮在跑道上起降的飛機。這些工作通常由兩名管制員分擔，而非一名。」

法新社報導，國家運輸安全委員會（NTSB）成員殷曼（Todd Inman）在今天簡報的中表示，在調查完成前，國家運輸安全委員會不會確定事故原因或做出任何推測。

美東時間29日晚間近9時，由堪薩斯州威契塔（Wichita）起飛的美國航空（American Airlines）子公司PSA航空編號5342、龐巴迪CRJ700班機，在準備降落華府雷根機場時，與正在進行飛行訓練的美國陸軍UH-60黑鷹直升機相撞，雙雙墜入波多馬克河。

雷根國家機場是位於華府市中心、白宮和五角大廈附近的重要機場。該空域交通極為繁忙，民航機和軍機幾乎不間斷地穿梭於該區域。

飛行安全基金會（FSF）執行長夏希迪（Hassan Shahidi）對法新社表示：「我認為目前有很多猜測，但調查實際上還沒有開始。」

「有不同的班次…會根據交通量，與適當的人員配對來因應。有時候，航空交通管制員處理一個頻率，有時候處理兩個頻率，有時候處理超過兩個頻率。」

「這一切都要取決於情況，交通量和時段。而這起事件發生在晚上9時，當時交通量正在減少。」