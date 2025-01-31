　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美航客機撞黑鷹直升機　紐時：機場塔台人力不足

▲▼美國航空5342航班與美軍黑鷹直升機相撞，雙雙墜河。鄰近的華盛頓特區雷根國家機場（Ronald Reagan National Airport）全面停飛。（圖／達志影像／美聯社）

▲29日晚間，鄰近的雷根國家機場（Ronald Reagan National Airport）一度全面停飛。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社紐約30日綜合外電報導

美國媒體今天報導，華府雷根國家機場（Reagan National Airport）發生一架搭載64人的客機與陸軍黑鷹直升機在空中相撞後墜河時，飛航管制塔台人手短缺。

「紐約時報」（The New York Times）援引美國聯邦航空總署（FAA）內部初步安全報告報導，當時的人力「未符合該時段和交通量的正常標準」。

報告指出：「週三（29日）晚間，負責指揮機場周邊直升機的管制員，也同時指揮在跑道上起降的飛機。這些工作通常由兩名管制員分擔，而非一名。」

法新社報導，國家運輸安全委員會（NTSB）成員殷曼（Todd Inman）在今天簡報的中表示，在調查完成前，國家運輸安全委員會不會確定事故原因或做出任何推測。

美東時間29日晚間近9時，由堪薩斯州威契塔（Wichita）起飛的美國航空（American Airlines）子公司PSA航空編號5342、龐巴迪CRJ700班機，在準備降落華府雷根機場時，與正在進行飛行訓練的美國陸軍UH-60黑鷹直升機相撞，雙雙墜入波多馬克河。

雷根國家機場是位於華府市中心、白宮和五角大廈附近的重要機場。該空域交通極為繁忙，民航機和軍機幾乎不間斷地穿梭於該區域。

飛行安全基金會（FSF）執行長夏希迪（Hassan Shahidi）對法新社表示：「我認為目前有很多猜測，但調查實際上還沒有開始。」

「有不同的班次…會根據交通量，與適當的人員配對來因應。有時候，航空交通管制員處理一個頻率，有時候處理兩個頻率，有時候處理超過兩個頻率。」

「這一切都要取決於情況，交通量和時段。而這起事件發生在晚上9時，當時交通量正在減少。」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台北女遭詐3700萬！　比丘尼化緣到一半被逮
8天7件山難！搜救員累曝「離譜1狀況」　全看怒：別救了
經典賽資格賽8隊介紹！　台灣最被看好
國5北上恐連堵17小時！　塞到凌晨3點
快訊／第三張2000萬刮出了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美航客機撞黑鷹直升機　紐時：機場塔台人力不足

研究：英國宜強化與汶萊關係　助第一島鏈台灣防衛

美航撞黑鷹67死！　初步報告：塔台人力配置「不正常」

華盛頓撞機事故　遇難者中有2名中國人

新年剩食太多？「這5樣」千萬別用微波爐加熱　專家：小心在嘴裡炸開

美股收紅！　台積電ADR漲2.88％

數月前遭以色列空襲　哈瑪斯軍事領袖戴夫證實喪命

華府空難　川普怪罪「前同志運輸部長」釀飛安

華府墜機67人全罹難！　川普證實：當下發生一連串糟糕決定

每周一杯酒恐增19種疾病風險　最新研究：沒有安全飲酒量

【嘉義5.6地震】台南大樓女兒牆被震垮　她買完水見毀壞愛車傻眼

美航客機、黑鷹直升機碰撞墜河　炸成火球畫面曝光...至少18人亡

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

「震」撼畫面曝！台南楠西山區傳走山　土石粉塵紛飛

【佛祖 HANDSOME！】 #DJ日進大師參上 參加尾牙整個人都被淨化了XD

【不准笑我！】布偶貓站椅子扶手卻腳滑　媽見直接笑到停不下來XD

萌貓裝睡悄靠近桌上雞塊 飼主一手壓制：想都別想

【嘉義5.6地震】台南楠西山區傳走山　土石粉塵紛飛畫面曝！

問義大利尪是否穿太少？　他搞笑模仿語氣：妳很煩內

美航客機撞黑鷹直升機　紐時：機場塔台人力不足

研究：英國宜強化與汶萊關係　助第一島鏈台灣防衛

美航撞黑鷹67死！　初步報告：塔台人力配置「不正常」

華盛頓撞機事故　遇難者中有2名中國人

新年剩食太多？「這5樣」千萬別用微波爐加熱　專家：小心在嘴裡炸開

美股收紅！　台積電ADR漲2.88％

數月前遭以色列空襲　哈瑪斯軍事領袖戴夫證實喪命

華府空難　川普怪罪「前同志運輸部長」釀飛安

華府墜機67人全罹難！　川普證實：當下發生一連串糟糕決定

每周一杯酒恐增19種疾病風險　最新研究：沒有安全飲酒量

楊梅火燒車4死！展妻能「點頭搖頭」溝通　倖存4人最新傷況曝光

高雄新樂街夜市暴力片！24歲男擺攤慘變沙包　被遊客圍著打

受託幫忙租屋簽契約　新北男因1事被判刑2個月

新北男「投資野山蔘買賣」痛失250萬　警埋伏逮詐團車手

過年必追的5大人氣陸劇！一次看完全集、劇情生動吸睛必看

台灣國產房車「只剩TOYOTA、Nissan有賣」！三菱Grand Lancer將停產

川普政策不確定性　國際金價攀歷史新高

罷免李彥秀連署破2.3萬份　林濁水點「他」是關鍵：皇帝級摧票功力

阿伯遊金山老街見彌勒佛招手　驚喜刮中100萬

曾是乾隆枕邊物　溥儀貼身帶「田黃三連印章」26年不肯變賣

嘉義10分鐘連5震！　台南7樓高外牆被震落

國際熱門新聞

女護士下體磨蹭「男病患頭部」！猥褻拍片

美媒：美航空難已尋獲逾30具遺體

柬童討生活會16種語言爆紅　現況曝

華府墜機67人全罹難！　川普：一連串糟糕決定

美航機撞黑鷹直升機　川普：無人倖存

DeepSeek是否盜用OpenAI模型 用戶也有質疑

美航機空難　黑鷹直升機找到1具遺體

美航撞黑鷹67死！　初步報告：塔台人力配置「不正常」

KK園區原訂今釋放61人！緬軍宣布延遲

華府空難　川普怪罪「前同志運輸部長」釀飛安

恐無人生還　美航撞黑鷹撈起19屍

資安：DeepSeek大量敏感資料暴露網路

美股收紅！　台積電ADR漲2.88％

歐洲央行再降息1碼至2.75%

更多熱門

相關新聞

美航機撞黑鷹直升機　川普：無人倖存

美航機撞黑鷹直升機　川普：無人倖存

美國一架搭載64人的客機昨晚在雷根華盛頓國家機場附近與一架美軍黑鷹直升機在空中相撞，雙雙墜入波多馬克河（Potomac River）。總統川普今天證實，這起事件無人生還。

美航機空難　黑鷹直升機找到1具遺體

美航機空難　黑鷹直升機找到1具遺體

美媒：美航空難已尋獲逾30具遺體

美媒：美航空難已尋獲逾30具遺體

美航空難已19死　克宮證實機上有俄人

美航空難已19死　克宮證實機上有俄人

美航黑盒子找到了　人類殘骸沖上岸

美航黑盒子找到了　人類殘骸沖上岸

關鍵字：

雷根國家機場墜河空難美國航空黑鷹直升機失事華盛頓特區

讀者迴響

熱門新聞

《報告班長》張立威過世享年56歲

初二走春悲劇！20歲女載全家出遊1死2傷

快訊／輝達宣布：DeepSeek-R1可在NVIDIA NIM使用

燒肉店大火、星巴克全燒光　顧客驚逃

即／大樂透2億開出2注！17幸運兒抱走百萬

快訊／04:05台南東山區規模4.4地震

初一走春迎財神！　第3個「2000萬超級紅包」頭獎在桃園

女護士下體磨蹭「男病患頭部」！猥褻拍片

女入境檢查20萬精品包險被搶！桃機回應了

低溫獨自3天！女登山被留下失聯剩背包

美媒：美航空難已尋獲逾30具遺體

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！

《報告班長》張立威最後身影！　暴瘦臉頰凹陷

醫生啪啪多次「下體發炎流血！」她驗出性病：快交往了

男騙愛每周2次　她暈1年半驚覺變小三

更多

最夯影音

更多

【嘉義5.6地震】台南大樓女兒牆被震垮　她買完水見毀壞愛車傻眼

美航客機、黑鷹直升機碰撞墜河　炸成火球畫面曝光...至少18人亡

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

「震」撼畫面曝！台南楠西山區傳走山　土石粉塵紛飛

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面