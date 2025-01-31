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清朝覆滅後　14萬皇室後裔「愛新覺羅」家族改為這些姓氏

▲▼溥儀。（圖／視覺中國）

▲溥儀。（圖／視覺中國）

記者陳冠宇／綜合報導

1912年2月12日，清朝末代皇帝愛新覺羅．溥儀頒布退位詔書，標誌著中國帝制的終結。14萬皇室成員散布海內外，許多愛新覺羅後代擔心被報復，因此選擇改名換姓，低調生活。

香港《星島網》報導，1924年，溥儀被軍閥馮玉祥趕出紫禁城後，住進了父親載灃家裡。此後，他經歷多次流亡和變遷，最終在遼寧撫順監獄度過10年。1959年，溥儀被特赦，成為普通公民，改名溥浩然，直到1967年因病去世，終年61歲。

清朝滅亡後，除了溥儀之外，14萬皇室成員也面臨著不同的命運。一部分人選擇改名換姓，遠離故鄉，尋求新的生活。一部分愛新覺羅後代選擇了留在原地，但他們擔心被報復，同樣選擇改名換姓，低調生活。

他們當中大多數人改姓「金」，這是因為在滿語中，「愛新覺羅」的意思就是「金」，也指努爾哈赤開國之初以「金」為名。其中最知名的莫過於「漢奸」川島芳子，她是愛新覺羅氏，漢名金璧輝，是肅王的嫡系，當年名字為愛新覺羅．顯玗。另外還有改為艾氏、駱氏、趙氏等等。

▲▼關之琳出席珠寶拍賣記者會。（圖／CFP）

▲關之琳。（圖／CFP）

至於象徵最高榮譽的「滿清八大姓」也都變成了「漢姓」，比如瓜爾佳氏，就改名為關和郭，知名藝人關曉彤和關之琳都是瓜爾佳氏；其他還有改為佟（佟佳氏），馬（馬佳氏）、索（索綽羅氏）、赫（赫舍里氏）、富（富察氏）、那（那拉氏）、郎（鈕祜祿氏）等姓氏。

愛新覺羅氏中大多數人並不擅長生產勞動，但是不乏文化、藝術等領域傑出的人士，如著名書法家、教育家啟功，他改「姓啟名功」。他其實是滿清的貴族、愛新覺羅一脈，雍正九世的孫子，高爺爺是乾隆皇帝的親生兄弟。

愛新覺羅氏如今大概有40萬人左右，生活在國外的大多是有權勢的、而普通的則分布在北京、東北、河北一帶。在中國東北，有一個村子，所有的家庭都是皇族的後代，都是「愛新覺羅」。村裡的每家每戶都保留著清朝皇家的風俗，穿旗袍、扎長辮，家裡還懸掛著清朝的帝王肖像，每逢節日都要祭祀祖先。村子裡的人，最看重的就是滿族的純血，為了保證自己的純血，村子裡的滿族都要和滿族人結婚。

▼關曉彤。（圖／翻攝自微博／關曉彤）

▲關曉彤。（圖／翻攝自微博／關曉彤） 

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