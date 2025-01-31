曾是乾隆枕邊物　溥儀貼身帶「田黃三連印章」26年不肯變賣

▲田黃三連印章。（圖／翻攝自搜狐新聞，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

乾隆是中國歷史上最長壽的皇帝，也是實際掌權時間最長的統治者，他晚年最喜愛的一件稀世珍寶要數「田黃三連印章」。這件寶物最後傳承到清朝末代皇帝溥儀手裡，儘管溥儀把從宮廷帶出來的寶物變賣殆盡，但獨獨留下這件印章，且始終將它貼身攜帶，完好地保存了下來。

作為當時封建王朝的最高統治者，乾隆擁有的奇珍異寶無數，一生中收藏的印璽多達1800餘方。傳說乾隆皇帝對田黃三連印章愛不釋手，連睡覺也不離身，一直放在枕邊。

田黃三連印章是乾隆皇帝禪位之後，當太上皇時期所製作的。據資料記載，那塊田黃石是康熙年間進貢上去的，一直存放在庫房。後來因乾隆想要製作印璽，這塊田黃石才被工匠挑選了出來呈到乾隆面前。乾隆一看甚是喜愛，決定用它製作印璽。

▲田黃石。

但這塊田黃石較大，不似往常所刻製的常規印璽規模。要把它製作成什麼樣的印璽才合適是個大問題。於是，乾隆召集了當時最頂尖、技藝精湛的能工巧匠來製作印璽，並且親自參與設計，最終製成了鏈環相扣、三印合一的稀世珍寶「田黃三連印章」。

這件印璽是由整塊珍貴的田黃石鏤空雕刻製作而成，採用的是鏈雕工藝，三印相連的鏈條圓潤、一氣呵成、環環相扣且所有鏈環都是閉合，沒有出現任何裂痕黏合的痕跡，堪稱完美，因此獨得乾隆喜愛。

田黃三連印章經過代代傳承，最終到了溥儀手裡。1924年，溥儀被從紫禁城驅趕了出來，走上流亡之路，此後動蕩的26年裡，溥儀不斷變賣寶物以維持生活，但唯獨留下這件田黃三連印章，且始終將它貼身攜帶，完好地保存了下來。

1950年，韓戰爆發，大陸發起「抗美援朝」，社會各界紛紛響應向政府捐助物資款項。此時，溥儀將貼身攜帶了26年的稀世珍寶田黃三連印章捐獻出來。這件價值連城的田黃三連印章，最後再次回到故宮，現被珍藏於北京故宮博物館內，成為鎮館之寶。

▼田黃三連印章。