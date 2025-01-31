　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

曾是乾隆枕邊物　溥儀貼身帶「田黃三連印章」26年不肯變賣

▲▼田黃三連印章。（圖／翻攝自搜狐新聞）

▲田黃三連印章。（圖／翻攝自搜狐新聞，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

乾隆是中國歷史上最長壽的皇帝，也是實際掌權時間最長的統治者，他晚年最喜愛的一件稀世珍寶要數「田黃三連印章」。這件寶物最後傳承到清朝末代皇帝溥儀手裡，儘管溥儀把從宮廷帶出來的寶物變賣殆盡，但獨獨留下這件印章，且始終將它貼身攜帶，完好地保存了下來。

作為當時封建王朝的最高統治者，乾隆擁有的奇珍異寶無數，一生中收藏的印璽多達1800餘方。傳說乾隆皇帝對田黃三連印章愛不釋手，連睡覺也不離身，一直放在枕邊。

田黃三連印章是乾隆皇帝禪位之後，當太上皇時期所製作的。據資料記載，那塊田黃石是康熙年間進貢上去的，一直存放在庫房。後來因乾隆想要製作印璽，這塊田黃石才被工匠挑選了出來呈到乾隆面前。乾隆一看甚是喜愛，決定用它製作印璽。

▲▼田黃三連印章。（圖／翻攝自搜狐新聞）

▲田黃石。

但這塊田黃石較大，不似往常所刻製的常規印璽規模。要把它製作成什麼樣的印璽才合適是個大問題。於是，乾隆召集了當時最頂尖、技藝精湛的能工巧匠來製作印璽，並且親自參與設計，最終製成了鏈環相扣、三印合一的稀世珍寶「田黃三連印章」。

這件印璽是由整塊珍貴的田黃石鏤空雕刻製作而成，採用的是鏈雕工藝，三印相連的鏈條圓潤、一氣呵成、環環相扣且所有鏈環都是閉合，沒有出現任何裂痕黏合的痕跡，堪稱完美，因此獨得乾隆喜愛。

田黃三連印章經過代代傳承，最終到了溥儀手裡。1924年，溥儀被從紫禁城驅趕了出來，走上流亡之路，此後動蕩的26年裡，溥儀不斷變賣寶物以維持生活，但唯獨留下這件田黃三連印章，且始終將它貼身攜帶，完好地保存了下來。

1950年，韓戰爆發，大陸發起「抗美援朝」，社會各界紛紛響應向政府捐助物資款項。此時，溥儀將貼身攜帶了26年的稀世珍寶田黃三連印章捐獻出來。這件價值連城的田黃三連印章，最後再次回到故宮，現被珍藏於北京故宮博物館內，成為鎮館之寶。

▼田黃三連印章。

▲▼田黃三連印章。（圖／翻攝自搜狐新聞）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
北雲餐廳多人上吐下瀉！　老闆喊「會負責」：今暫停營業
被川普點名「67死空難」他害的　美前同志運輸部長反擊了
合歡山2人裝雪鍊　雙雙猝死
獨／倫敦6分鐘1手機被盜竊！櫻花妹遭搶嚇壞　台灣讓她備感安全
除夕吃「北市知名餐廳」爆上吐下瀉　衛生局證實獲報：將採檢
獨爬大霸尖山失聯　僅找到背包！山搜專家「見1幕」：是大忌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

四川屁孩往化糞池丟鞭炮…多輛車被炸翻　警方將男童上銬帶走

曾是乾隆枕邊物　溥儀貼身帶「田黃三連印章」26年不肯變賣

真實版「炸屎」！　陸男孩鞭炮丟化糞池「掀翻豪車」

影／有夠俗！「豪華」貨車司機之家一晚250元　川藏318公路新驛站

影／漢藏分界「折多山」一口氣看四季！　「綠天使」守護318公路

影／最孤獨異域星球！　318公路「隱藏景點」墨石山有如月世界

母女大街上散步一半…踢到凸起化石　鑑定距今達逾4億年

吃砂糖橘皮膚變黃「謠傳會致癌」？　專家解答：這3類人少吃

陸母子看電影「霸佔別人座位」　全場300觀眾抵制獲退票

陸年輕人流行換房過年　節省旅遊開銷

【嘉義5.6地震】台南大樓女兒牆被震垮　她買完水見毀壞愛車傻眼

美航客機、黑鷹直升機碰撞墜河　炸成火球畫面曝光...至少18人亡

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

「震」撼畫面曝！台南楠西山區傳走山　土石粉塵紛飛

【佛祖 HANDSOME！】 #DJ日進大師參上 參加尾牙整個人都被淨化了XD

【不准笑我！】布偶貓站椅子扶手卻腳滑　媽見直接笑到停不下來XD

萌貓裝睡悄靠近桌上雞塊 飼主一手壓制：想都別想

【嘉義5.6地震】台南楠西山區傳走山　土石粉塵紛飛畫面曝！

問義大利尪是否穿太少？　他搞笑模仿語氣：妳很煩內

四川屁孩往化糞池丟鞭炮…多輛車被炸翻　警方將男童上銬帶走

曾是乾隆枕邊物　溥儀貼身帶「田黃三連印章」26年不肯變賣

真實版「炸屎」！　陸男孩鞭炮丟化糞池「掀翻豪車」

影／有夠俗！「豪華」貨車司機之家一晚250元　川藏318公路新驛站

影／漢藏分界「折多山」一口氣看四季！　「綠天使」守護318公路

影／最孤獨異域星球！　318公路「隱藏景點」墨石山有如月世界

母女大街上散步一半…踢到凸起化石　鑑定距今達逾4億年

吃砂糖橘皮膚變黃「謠傳會致癌」？　專家解答：這3類人少吃

陸母子看電影「霸佔別人座位」　全場300觀眾抵制獲退票

陸年輕人流行換房過年　節省旅遊開銷

美航撞黑鷹67死！妻剛說「20分鐘後降落」就斷聯　尪嘆：只能祈禱

這才是常態！一票花3千塊↑買刮刮樂「曝回收率」哭：不玩了啦

黑鷹撞上美航客機！《華郵》曝「2致命原因」　釀20多年最慘空難

逃逸移工遭查瞬間鳥獸散　新北警民合作順利逮3人

男警護送被害人回家「吻臉哄睡」　挨告性侵不起訴且免賠

北雲餐廳團圓飯多人上吐下瀉　老闆喊「會負責」：今暫停營業

24秋番回顧／「膽大黨、Re0」兩強權獻神回　Jump戀愛番超青春

韓選秀10大經典名場面！「霧里霧嘟七個八」變迷因　MMO碎嘴團笑翻網

1歐元義大利買廢棄老屋　女「豪砸千萬元裝潢」絕美成果曝

熱火傳奇「閃電俠」韋德驚傳罹癌　切除惡性腫瘤＋40%腎臟

嘉義5.6地震「屬0121大埔餘震」　氣象署：一周內防大規模餘震

大陸熱門新聞

母女大街散步踢到化石　鑑定距今4億年

陸屁孩拿鞭炮炸下水道　把自己轟上天

影／墨石公園最孤獨「異域星球」

母子看電影「霸佔別人位」　全場300人退票

吃砂糖橘皮膚變黃？專家：3類人少吃

舅新年帶「整車禮物」　外甥女瞬間眼神死

影／漢藏分界「折多山」一口氣看四季！

甄嬛全家被流放之地！　解密堪比「黃泉路」的寧古塔

真實版「炸屎」！　陸男孩鞭炮丟化糞池「掀翻豪車」

被問「偷OpenAI技術」　DeepSeek：無奈

30元買12元蔬菜找多少錢？　數學題難倒小學生：不是18元

影／28年前他曾飛越黃河！

影／「豪華」貨車司機之家一晚250元

中國棋王「犯規輸棋」　南韓棋院道歉了

更多熱門

相關新聞

赤嵌樓海神廟修復守護九座珍貴乾隆御贔屭碑架設保護裝置

赤嵌樓海神廟修復守護九座珍貴乾隆御贔屭碑架設保護裝置

「國定古蹟赤嵌樓修復工程」隨著第一階段文昌閣修復竣工，即將轉換進入第二階段的海神廟修復，為避免位於海神廟南側的九座乾隆御賜贔屭碑，因修復工程受到傷害，台南市文化局將於24日起展開進行贔屭碑保護措施前置作業，在海神廟與贔屭碑之間放置防護板，打造耐壓RC鋼構保護棚架，讓贔屭碑在工程期間能受到全方位的保護措施，同時也能持續與來到赤嵌樓的旅客們相見歡。

罕見姓氏藏故事！「祖先躲避誅九族」改諧音

罕見姓氏藏故事！「祖先躲避誅九族」改諧音

川西秘境「夢筆山」與乾隆有關

川西秘境「夢筆山」與乾隆有關

中國「最低調」老師！哥哥是皇帝、奶奶是慈禧

中國「最低調」老師！哥哥是皇帝、奶奶是慈禧

妃子「活體生香」讓乾隆翻牌翻到掉漆 家族墓350年未被盜只因這習俗

妃子「活體生香」讓乾隆翻牌翻到掉漆 家族墓350年未被盜只因這習俗

關鍵字：

乾隆溥儀田黃三連印章

讀者迴響

熱門新聞

《報告班長》張立威過世享年56歲

初一走春迎財神！　第3個「2000萬超級紅包」頭獎在桃園

快訊／輝達宣布：DeepSeek-R1可在NVIDIA NIM使用

初二走春悲劇！20歲女載全家出遊1死2傷

燒肉店大火、星巴克全燒光　顧客驚逃

《報告班長》張立威最後身影！　暴瘦臉頰凹陷

即／大樂透2億開出2注！17幸運兒抱走百萬

低溫獨自3天！女登山被留下失聯剩背包

快訊／04:05台南東山區規模4.4地震

女護士下體磨蹭「男病患頭部」！猥褻拍片

女入境檢查20萬精品包險被搶！桃機回應了

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！

柬童討生活會16種語言爆紅　現況曝

美媒：美航空難已尋獲逾30具遺體

醫生啪啪多次「下體發炎流血！」她驗出性病：快交往了

更多

最夯影音

更多

【嘉義5.6地震】台南大樓女兒牆被震垮　她買完水見毀壞愛車傻眼

美航客機、黑鷹直升機碰撞墜河　炸成火球畫面曝光...至少18人亡

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

「震」撼畫面曝！台南楠西山區傳走山　土石粉塵紛飛

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面