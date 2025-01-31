初三交通量逼近天量　國5北上恐連堵17小時「塞到凌晨3點」

▲國5北上路段車潮可能連塞17小時。（示意圖／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

春節連假邁入第7天，今天(31日)初三預測國道將出現大量旅遊車潮，是雙向車流量最多的一天，交通量達139百萬車公里，逼近疫情前歷史天量，國道有18處地雷路段恐塞爆，其中國5北上恐狂塞17小時，要半夜3點後才紓解。

大年初三國道將湧現大量出遊車潮，加上有收假車流，雙向交通量上看139百萬車公里，為平日的1.5倍，逼近疫情前歷史天量。

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高公局預判，國道初三有18處易塞路段，包括國1南向的梅-新竹及彰化系統-埔鹽系統，以及國1北向的西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南下的土城-關西以及快官-霧峰，及國3北上的竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南下的南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林。

橫向國道方面，易塞路段包括國4西向的潭子系統-豐勢、國6西向舊正-霧峰系統、國10的東向鼎金系統到燕巢系統以及西向仁武至左營端。

其中國5北上車潮預計上午10時就會湧現，恐怕得一路塞到凌晨3點，連塞17小時；國1北上苗栗到湖口、國3大山到香山也將從下午4點塞到半夜2點，將是初三最慘烈瓶頸路段。

高公局表示，初三上午時段南向車流量大，桃園、新竹及彰化瓶頸路段易有壅塞情形。建議用路人早上6時前或中午12時後出發；下午時段北向車流量大，南投、彰化、苗栗、新竹及桃園瓶頸路段易有壅塞情形；其中北向新竹、苗栗路段甚至有可能壅塞至隔日凌晨。建議中部地區北向用路人中午12時前出發，南部地區北向用路人提早至早上9時前出發。

另國5預估上午5時起南向車流即逐漸湧現，並持續至下午。高公局建議用路人早上5時前或下午5時後出發，另預估上午9時起北向車流也會逐漸湧現，並持續至深夜，甚至隔日凌晨，建議用路人上午9時前出發。