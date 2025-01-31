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台3線重機狂拉音浪超刺耳　苗栗去年「最吵地點」竟是法院前

▲（留稿）台3線重機引擎拉轉高分貝刺耳，苗栗去年取締最吵地點竟是法院前。（圖／苗栗縣環保局提供）

▲台3線重機引擎拉轉高分貝刺耳，環保局攔查，但苗栗去年取締最吵地點竟是法院前。（圖／苗栗縣環保局提供，下同 ）

記者楊永盛／苗栗報導

台3線苗栗縣沿線假日時常吸引大型重型機車奔馳，巨大的引擎聲浪讓居民叫苦連天。苗栗縣環保局在沿線設置4處、苗栗市和頭份市區設置2處的固定式聲音照相設備，去年共取締告發91件嗓音超標，結果最吵的居然是在苗栗市地方法院附近，一輛轎車刻意拉轉引擎、嗓音高達110分貝，讓官員傻眼。

台3線苗栗三灣、獅潭至卓蘭路段，因多S形彎道，加上車流量不大，每逢假日吸引重機族結伴車聚，甚至在彎道壓車耍帥，有些甚至故意在隧道、直線路段，拉轉引擎轉速尋求刺激，但高分貝的引擎聲浪，卻讓沿線居民苦不堪言，紛紛向縣政府陳情祭出執法手段來遏止亂象。

▲（留稿）台3線重機引擎拉轉高分貝刺耳，苗栗去年取締最吵地點竟是法院前。（圖／苗栗縣環保局提供）

因此，環保局分別在台3線93.9公里（頭份市）、102公里（三灣鄉）及110、123.5公里（獅潭鄉），以及市區苗栗市中正路、頭份市建國路，設置6處固定式聲音照相，取締汽機車噪音。而去年裝設尚未啟用還有竹南鎮光復路、苑裡鎮世界路2套固定式聲音照相設備，明年至2027年再增設8套，架設地點將依民眾陳情熱區變化調整，維護縣民生活安寧。

環保局指出，機動車輛行駛噪音管制標準，台3線速限每小時60公里，噪音值不得超過90分貝，市區道路速限50公里，噪音值不得超過86分貝，今年聲音照相疑似改裝車341輛次，通知已回檢150輛，告發處分91件。超出值≦5 分貝裁罰1,800元；5 分貝＜超出值≦10 分貝裁罰2,700元；超出值＞10 分貝裁罰3,600元。於夜間時段或特定噪音管制區違反者，裁罰3,600元。

▲（留稿）台3線重機引擎拉轉高分貝刺耳，苗栗去年取締最吵地點竟是法院前。（圖／苗栗縣環保局提供）

環保局說，6處取締違規案件中，最大噪音值110.2分貝，1輛轎車在去年11月9日深夜在苗栗市中正路，疑似刻意拉轉引擎，在深夜中格外刺耳；台3線最大噪音在123.5公里，1輛大型重機98分貝。

▲（留稿）台3線重機引擎拉轉高分貝刺耳，苗栗去年取締最吵地點竟是法院前。（圖／苗栗縣環保局提供）

為了降低嗓音對台3線住戶的影響，縣政府去年起補助台3線沿線的三灣鄉、南庄鄉及獅潭鄉，受理申請補助住家裝設氣密窗，由縣府、公所各補助35%，每戶最高各3萬元，住戶負擔30%，今年編列420萬預算，將增加大湖鄉、卓蘭鎮。

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