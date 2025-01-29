川普企圖「凍結撥款」引全民恐慌！　法官出手擋下

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



文／中央社

美國總統川普嘗試凍結數以千億計美元聯邦援助款項的作為，今天遭法院擋下，但川普此舉已在政府各部門埋下亂源、掀起恐懼，深怕數千萬美國人民仰賴的多項服務就此中斷。

綜合路透社和法新社報導，川普撥款凍結令原定美東時間下午5時生效。但有倡議團體主張，凍結令將對舉凡醫療照護到道路施工等各項計畫造成重大影響，因此告上法院。

聯邦地區法官阿里漢（Loren AliKhan）今天趕在命令生效前幾分鐘下令暫緩執行，讓數千個聯邦補助計畫免於喊卡。法院將於2月3日再次審理這個議題。

川普這道指令，是他大刀闊斧改革聯邦政府的最新一環。目前為止，這位甫上任的總統已暫停外交援助、凍結政府人事，並結束數十個機構的多元計畫。

民主黨人士痛批凍結撥款之舉為非法僭越國會在聯邦支出的管轄權，並說這已打斷給醫師和幼稚園老師的款項。共和黨陣營則大多替川普護航，說總統是在兌現競選承諾，藉此控制6.75兆美元的預算。

川普政府表示，各項直接提供福利給美國人民的計畫不會受到影響。

但在命令生效之前，聯邦政府提供低收入家庭和身障人士的「醫療補助」（Medicaid）入口網站就已無法存取。

民主黨籍聯邦參議員魏登（Ron Wyden）表示，他的辦公室已證實，全美50個州的醫師都無法從醫療補助中取得款項。他在社群平台X貼文說：「這是公然企圖在一夕之間剝奪數千萬美國人民的醫療保險，這是會害死人的。」

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）在X貼文表示，政府已得知醫療保險入口網站中斷的情況，且付款未受到影響。她說這個網站很快就會恢復上線。