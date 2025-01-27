　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小年夜前奪命山難！小雪山大崩壁「男墜崖慘死」

▲ 吳姓山友於小雪山大崩壁墜崖，消防人員到場時已發現已傷重死亡。（圖／翻攝自苗栗縣政府消防局第五救災救護大隊臉書）

▲ 吳姓登山客於小雪山大崩壁墜崖，消防人員到場時已發現已傷重死亡。（圖／翻攝自苗栗消防局第五救災救護大隊臉書）

記者曾羿翔／綜合報導

苗栗縣小雪山230林道9公里處的大崩壁，26日發生一起奪命山難。一名57歲吳姓登山客不慎墜落約20公尺深的陡峭崖壁，雖經現場救援人員持續進行CPR，仍因傷重不治。遺體已由消防隊員載出，後續交由警方處理。

苗栗縣消防局於上午9點26分接獲同行山友報案，指稱吳姓男子在大崩壁處墜崖，當時已無呼吸心跳，且下巴受傷嚴重。苗栗消防局迅速派遣第五大隊及特搜隊員，並與台中市消防局協調，調派12名救援人員進行救援。

救援隊從台中和平區小雪山資訊站進入230林道，克服陡峭地形與高風險環境，於下午1點左右找到吳男。但由於傷勢過於嚴重，吳男當場被確認已死亡。消防人員將吳男遺體搬運至較平坦的林道，並由台中東勢分隊與苗栗卓蘭救護隊的救護車運送出山區。

▲ 吳姓山友於小雪山大崩壁墜崖，消防人員到場時已發現已傷重死亡。（圖／翻攝自苗栗縣政府消防局第五救災救護大隊臉書）

▲ 吳男遺體已由消防隊員載出，後續交由警方處理。（圖／翻攝自苗栗消防局第五救災救護大隊臉書）

苗栗消防局第五救災救護大隊臉書發文提醒登山民眾，進行山域活動前應做好準備，攜帶通訊工具及急救裝備並選擇適合自身體能的登山路線，且要隨時注意同行者的狀況，安全是山域活動的第一要務，務必以預防為主，降低事故發生的風險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／高雄女遭撞「頭部受創」！19歲騎士捲車底　雙雙送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

疑涉竹東槍擊案！1男「飛機上被策反」重新入境　投案偵訊中

小年夜前奪命山難！小雪山大崩壁「男墜崖慘死」

快訊／高雄女闖紅燈遭撞「頭部受創」！19歲騎士捲車底　雙雙送醫

彰縣AI智慧救災！ 3000萬救災機器人、無人機挺進火場搶救

屏東北大武山「男墜30公尺邊坡」頭撕裂傷！消防搶救6小時送醫

獨／國道4死車禍夫妻合照曝！曾一起考美容師創業　師：學習超級認真

防大車事故！台中警抓建案周圍砂石車超載　「氣球模擬」內輪差

離奇！八卦山台74甲線、139縣道車禍　2騎士都在7K處摔車噴飛

快訊／劉憲治遭槍殺！警桃機逮「三環幫分子」帶回偵訊

快訊／高雄海鮮串燒餐廳火警　廚房燃燒狂噴濃煙

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

父失聯11天尋獲遺體！林葉亭趕赴現場認屍　崩潰與家人互擁爆哭

林葉亭父親失蹤11天尋獲　爸爸終於可以回家了

#妡蔆 教粉絲們喊口號 #一粒 偷放空被抓包反應超可愛XD

楊梅休息站自撞起火釀2亡　目擊者：想救大人也來不及

楊梅休息站電動車自撞釀悲劇　撞擊瞬間曝光！後車駕駛嚇壞

楊梅休息站電動車自撞起火　熱心民眾不顧火勢上前救人

失智父終於回家了！ #林葉亭 痛哭自責：是我沒照顧好爸爸

行人過馬路遭重機擦撞「刷卡」 超暖駕駛見她不敢過幫擋車

林葉亭失智父找到了「已成冰冷遺體」　她崩潰與家人互擁爆哭...心痛發聲

疑涉竹東槍擊案！1男「飛機上被策反」重新入境　投案偵訊中

小年夜前奪命山難！小雪山大崩壁「男墜崖慘死」

快訊／高雄女闖紅燈遭撞「頭部受創」！19歲騎士捲車底　雙雙送醫

彰縣AI智慧救災！ 3000萬救災機器人、無人機挺進火場搶救

屏東北大武山「男墜30公尺邊坡」頭撕裂傷！消防搶救6小時送醫

獨／國道4死車禍夫妻合照曝！曾一起考美容師創業　師：學習超級認真

防大車事故！台中警抓建案周圍砂石車超載　「氣球模擬」內輪差

離奇！八卦山台74甲線、139縣道車禍　2騎士都在7K處摔車噴飛

快訊／劉憲治遭槍殺！警桃機逮「三環幫分子」帶回偵訊

快訊／高雄海鮮串燒餐廳火警　廚房燃燒狂噴濃煙

PLG上半季最佳防守球員　李家慷蛻變化身鐵鎖貴公子

疑涉竹東槍擊案！1男「飛機上被策反」重新入境　投案偵訊中

投保職業工會注意！這2家累計2個月欠繳保費　將暫拒給付

過年住房提案！8萬坪宅院走春需預約　日式屋台、神籤占卜迎蛇年

汽車美容達人親傳「DIY洗車5大重點步驟」！常見錯誤做法別踩雷

小年夜前奪命山難！小雪山大崩壁「男墜崖慘死」

數發部長揭AI運用小撇步　推實驗計畫提升公部門效率

退休後錢不夠用？！　該注意被低估的6個風險

下一個夢幻假期　MSC榮耀號海上之旅

日韓追春櫻　MSC榮耀號海陸假期

女積滿25年「指甲大耳屎」　醫生挖出2大塊瞬間舒暢XD

相關新聞

不只苗栗！UNIQLO「1分店」同天結束營業

不只苗栗！UNIQLO「1分店」同天結束營業

知名日系服飾品牌UNIQLO深受消費者喜愛，然而近日傳出基隆信一店與家樂福苗栗店因租約到期，將於2月23日22時正式結束營業。此消息一出，引發當地居民熱議。

畫面曝！苗栗家暴男強拉妻回家　火車乘客圍住保護她

畫面曝！苗栗家暴男強拉妻回家　火車乘客圍住保護她

過年前撈一筆！男進貨400萬毒品被逮

過年前撈一筆！男進貨400萬毒品被逮

誤踩愛情陷阱被騙285萬　苗栗偵破首宗非法虛幣

誤踩愛情陷阱被騙285萬　苗栗偵破首宗非法虛幣

鷗翼門沒關好！大貨車轉彎零件噴滿地

鷗翼門沒關好！大貨車轉彎零件噴滿地

關鍵字：

小雪山大崩壁山難墜崖苗栗

讀者迴響

最夯影音

更多

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

父失聯11天尋獲遺體！林葉亭趕赴現場認屍　崩潰與家人互擁爆哭

林葉亭父親失蹤11天尋獲　爸爸終於可以回家了

#妡蔆 教粉絲們喊口號 #一粒 偷放空被抓包反應超可愛XD

楊梅休息站自撞起火釀2亡　目擊者：想救大人也來不及

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面