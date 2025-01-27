小年夜前奪命山難！小雪山大崩壁「男墜崖慘死」

▲ 吳姓登山客於小雪山大崩壁墜崖，消防人員到場時已發現已傷重死亡。（圖／翻攝自苗栗消防局第五救災救護大隊臉書）



記者曾羿翔／綜合報導

苗栗縣小雪山230林道9公里處的大崩壁，26日發生一起奪命山難。一名57歲吳姓登山客不慎墜落約20公尺深的陡峭崖壁，雖經現場救援人員持續進行CPR，仍因傷重不治。遺體已由消防隊員載出，後續交由警方處理。

苗栗縣消防局於上午9點26分接獲同行山友報案，指稱吳姓男子在大崩壁處墜崖，當時已無呼吸心跳，且下巴受傷嚴重。苗栗消防局迅速派遣第五大隊及特搜隊員，並與台中市消防局協調，調派12名救援人員進行救援。

救援隊從台中和平區小雪山資訊站進入230林道，克服陡峭地形與高風險環境，於下午1點左右找到吳男。但由於傷勢過於嚴重，吳男當場被確認已死亡。消防人員將吳男遺體搬運至較平坦的林道，並由台中東勢分隊與苗栗卓蘭救護隊的救護車運送出山區。

▲ 吳男遺體已由消防隊員載出，後續交由警方處理。（圖／翻攝自苗栗消防局第五救災救護大隊臉書）

苗栗消防局第五救災救護大隊臉書發文提醒登山民眾，進行山域活動前應做好準備，攜帶通訊工具及急救裝備並選擇適合自身體能的登山路線，且要隨時注意同行者的狀況，安全是山域活動的第一要務，務必以預防為主，降低事故發生的風險。