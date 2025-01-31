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2026百里侯／吳宗憲戰宜蘭、新竹禮讓黃國昌？　藍白合未秀底牌

▲吳宗憲（左）、黃國昌（右）。（圖／翻攝自吳宗憲、黃國昌臉書）

▲吳宗憲（左）、黃國昌（右）。（圖／翻攝自吳宗憲、黃國昌臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

距離2026縣市長選舉還有兩年，但藍綠已經磨刀霍霍，由於民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金等案遭起訴求重刑，羈押禁見迄今，不僅激化綠白之間的對立，更推進藍白的合作關係，這股氛圍是否延續到2026年地方選舉，其中作為民眾黨唯一執政的新竹市，國民黨是否有望禮讓備受黨內討論，此外，宜蘭縣長林姿妙涉貪、洗錢一審遭判重刑，也讓藍軍陷入宜蘭縣長難接棒的困境。

2026年的百里侯之爭，各黨都有輸不起的壓力，尤其對賴清德總統而言，相當於人民對執政黨的期中考，如果繳不出漂亮的成績單，要拚連任恐遭質疑，而國民黨若想要重返執政，不僅得維持既有地方版圖，還須努力斬獲南部席次；隨著柯文哲倒下，民眾黨也勢必要拚一席之地才能繼續茁壯。

藍營人士評估，今年黨主席之戰無論是朱立倫連任，還是台中市長盧秀燕接棒，從這次總統和立委的選戰觀察，兩人傾向藍白合的機率都相當高，尤其民進黨已即將邁入12年執政，即便柯文哲案還在持續偵查中，在野合作的力量也只能欲發緊密。

該人士表示，思考2026年藍白合，除了要盤點民眾黨在哪些地方有人選可以合作，區域也是重要討論考量，其中，新竹市是柯文哲的家鄉，也是民眾黨的本命區，若藍白不合，極可能拱手讓給民進黨。藍營中新竹市長可能人選，新竹市黨部主委李縉穎勤走基層，藍委鄭正鈐也被點名；白營則有代理市長邱臣遠，與宣稱2026不排除任何可能性、不會推辭的黃國昌。

儘管藍營普遍認為新竹藍白合可能性相當高，但多組人馬該如何取得共識？地方人士分析，高虹安若能於2026年選前官司定讞且全身而退，那仍有一搏之力，甚至能藉此谷底翻身，帶領整個民眾黨絕處逢生；萬一高因貪汙案或誣告案中箭落馬，那極有可能由邱臣遠代披掛上陣，尤其邱自從開始接觸市政，地方基層跑得非常勤快，似乎正積極改善民眾黨地方組織欠缺的劣勢。

話雖如此，邱臣遠若要更上一層樓，要過的難關有許多，首先，民眾黨內具空戰高能量的黃國昌雖已在新北市布局，但黨內一直有聲音，認為黃在新北支持度較低，評估可華麗轉身轉戰新竹市，藉由清晰邏輯與善表達能力吸引竹科選民眼球，因此藍營多數認為，若由擁有個人魅力的黃國昌來戰新竹，會是最合適的結果，只是黨內潛在人選包括鄭正鈐、李縉穎也已勤跑基層多時，未來若真要「禮讓」黃國昌，恐再掀起一波紛擾，且現階段談人選都太早，國民黨不可能先秀底牌。

另，宜蘭縣長林姿妙官司纏身，林姿妙女兒林羿伶林也被判刑3年6月，已對外表明無意參選下屆縣長。由於國民黨在地方缺乏亮眼有力的接班人，民眾黨陳琬惠在宜蘭選過縣長及立委，遞補過民眾黨不分區立委席次，有問政經驗，目前活躍於各大談話性節目，持續跑基層服務，在立法院多項議題操作藍白合作的大氛圍下，確實出現「藍白合」的聲音，據悉，甚至也有熱心人士最近想要引介陳琬惠拜訪國民黨內地方大老。

只是此舉卻遭藍營地方資深黨員反彈，認為國民黨是泱泱大黨，怎麼可能沒人能出戰？以至於宜蘭「藍白合」仍存在極大變數。與此同時，國民黨不分區立委吳宗憲動作頻頻，去年底現身宜蘭縣聖誕點燈儀式時，並宣稱對未來是否參與縣長選舉「不排除任何可能」，自己面對任何挑戰「球來就打」，不會畏懼，於立院問政時更經常提到宜蘭交通、建設等地方問題，隱晦式的表態引發黨內關注。

藍營人士分析，吳宗憲有空戰與法律專業的優勢，與林家基層組織實力可以互補，其次，隨著綠營人馬蠢蠢欲動，由檢察官出身的吳宗憲出征，剛好可與民進黨有意操作的司法戰抗衡，只要能獲得林姿妙的支持、整合地方勢力後，在維持藍營主體性下，吳宗憲不失為一張能打的牌。

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