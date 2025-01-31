雲林女議員嚴重車禍後首露面　自曝傷勢現況：左眼目前還是看不見

▲雲林縣議員陳芳盈車禍後首度露面。（圖／翻攝自Facebook／陳芳盈）

記者郭運興／雲林報導

去年11月24日雲林縣議員陳芳盈及陳姓助理騎乘機車，發生嚴重車禍，遭到一名蕭姓男子駕車逆向撞上，當時陳芳盈傷勢嚴重，經急救後才恢復意識，震驚各界。兩個月過去，陳芳盈在28日除夕夜貼出個人照，她透露目前頭痛和暈眩不時來拜訪、腳傷還須拄著拐杖才能行動，現在可以用雨傘代替拐杖、最麻煩的還是左眼仍是看不見，說不挫折是騙人的，還好，堅強一直是自己最大的本錢。

陳芳盈發文表示，新年的願望很簡單、也很困難，就是快點復健好。她也自曝傷勢現況，傷後二個月，復健的狀態有好有壞，頭傷漸愈，雖然頭痛和暈眩仍然不時的來拜訪她、腳傷漸愈，從還須拄著拐杖才能行動，現在可以用雨傘代替拐杖了、最麻煩的還是眼睛，左眼目前還是看不見

陳芳盈直言，說心裡不挫折是騙人的，還好，堅強一直都是自己最大的本錢，這段時間，大多在台北就醫、復健、看診，本來希望用二個月的時間，把身體調整好，再回雲林服務大家，但看來，她的身體，比想像的需要時間，只能和大家說聲抱歉。

陳芳盈強調，這段時間，還是得請團隊在地方代勞，她雖然一邊努力復健，但已能遠距處理公務，總之，一點一點、一步一步的找尋和「有點麻煩的身體」相處的方式，自己也先跟大家拜個早年，祝福大家新年快樂、平安健康。

▼雲林議員陳芳盈日前遭遇嚴重車禍。（圖／翻攝自Facebook／陳芳盈）