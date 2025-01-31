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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國會大叔比賽「拍照拳擊」練閃躲功　鍾佳濱圍巾包臉險墊底

▲▼（過年留稿先勿用）立委郭國文 鍾佳濱 張宏陸舉行 國會大叔拍照拳擊 賽事過年留稿拍攝 輸者踩腳底按摩板。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委郭國文、鍾佳濱、張宏陸舉行國會大叔拍照拳擊，輸者踩腳底按摩板。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者皮心瑀／台北報導

過去一年的立法院，朝野衝突不斷，國民黨立委不斷使用暴力攻擊，造成民進黨立委在衝突中受傷，其中「國會大叔陣線」成員郭國文、鍾佳濱、張宏陸三人同為受害者並送醫。他們幽默自嘲，參加「拍照拳擊」比賽，用來提升自己的閃躲技巧。

▲▼（過年留稿先勿用）立委郭國文 鍾佳濱 張宏陸舉行 國會大叔拍照拳擊 賽事過年留稿拍攝。（圖／記者屠惠剛攝）

「拍照拳擊」是一種在疫情期間於日本爆紅的遊戲，與傳統拳擊不同，參賽者雙腳固定不動，手持手機拍照，成功拍到對手臉部就得一分。

比賽開始，由於規則規定要拍到「臉」，才算分，因此鍾佳濱出奇招，用圍巾把臉圍住，讓對手拍不到自己臉無法得分，但也因此視線被遮擋住，難以按下快門鍵。

經過三回合的對決，郭國文把握著賽事初期大家對於規範不熟悉，拍到許多正臉照片；張宏陸則因為誤觸錄影按鍵，因此拍到的照片不多。

▲▼（過年留稿先勿用）立委郭國文 鍾佳濱 張宏陸舉行 國會大叔拍照拳擊 賽事過年留稿拍攝。（圖／記者屠惠剛攝）

照片公開後，雖然郭國文拍到的照片最多，鍾佳濱最少，但由於鍾佳濱認為有異議，稱沒有人拍到他的「臉」，扣掉鍾佳濱的照片，應該是張宏陸拍到最少。

最後，由於規則不明確之處，因此三位委員達成和解，大家一同面對懲罰，一起站上天堂路墊並比出加油的手勢，希望未來立法院可以減少暴力，國會大叔也能避免再次受傷。

▲▼（過年留稿先勿用）立委郭國文 鍾佳濱 張宏陸舉行 國會大叔拍照拳擊 賽事過年留稿拍攝。（圖／記者屠惠剛攝）

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