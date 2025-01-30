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美航64人客機「撞上黑鷹直升機」墜河！　炸成火球瞬間曝光

▲▼美國客機與黑鷹直升機相撞，生死不明。（圖／X／@nicksortor）

▲客機與黑鷹相撞瞬間，炸成火球。（圖／X@nicksortor）

記者吳美依／綜合報導

美國華盛頓特區附近發生空難，美國航空一架64人客機撞上一架黑鷹直升機，墜毀波多馬克河（Potomac River），當局正在展開大規模搜索，而事發瞬間2機相撞、炸成火球的畫面，也在社群媒體上流傳。

根據畫面，美國航空龐巴迪CRJ700區域噴射客機，與UH-60黑鷹直升機（Sikorsky H-60 helicopter）相撞瞬間，在夜空中炸出巨大火球，殘骸隨即噴飛墜下。據悉，影片是約翰甘迺迪表演藝術中心（Kennedy Center）的監視器拍下。

另據BNO News報導，塔台人員表示，客機與直升機可能都已經墜河，「我只看到一個火球，然後它就消失了。自從他們墜入河裡，我就沒有看到任何東西。但那是一架CRJ和一架直升機，我認為，是在距離33號跑道大約半英里的地方相撞。」

CNN、衛報等外媒指出，美國航空5342航班一共載有60名乘客與4名機組人員，29日稍早從堪薩斯州威奇托（Wichita）起飛，而黑鷹直昇機上則有3人。目前一共4人獲救，但傷勢不明。

美國聯邦航空總署（FAA）已經下令「雷根國家機場」（Reagan Washington National Airport）所有起降航班停飛，並且正與國家運輸安全委員會（NTSB）合作調查。

▼ 警消已經在波多馬克河旁拉起封鎖線，並出動大量消防車救援。（圖／路透）

▲▼ 美國航空5342航班與美軍黑鷹直升機在空中相撞，警消已經在波多馬克河旁拉起封鎖線，並出動大量消防車救援。（圖／路透）

▲▼ 美國航空5342航班與美軍黑鷹直升機在空中相撞，警消已經在波多馬克河旁拉起封鎖線，並出動大量消防車救援。（圖／路透）

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