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文總除夕《WE ARE》罕見台韓共舞　當晚Google搜尋聲量居冠

▲韓人氣女團FIFTY FIFTY登文總除夕節目《WE ARE 我們的除夕夜》。（圖／文總提供）

▲韓人氣女團FIFTY FIFTY登文總除夕節目《WE ARE 我們的除夕夜》。（圖／文總提供）

記者陶本和／台北報導

由文化總會製作的《2025 WE ARE 我們的除夕夜》卡司陣容堅強，有南韓人氣女團「FIFTY FIFTY」、台灣在韓出道女團「GENBLUE幻藍小熊」、選秀節目《SCOOL》總冠軍「SEVENTOEIGHT」；特別的是，還由SEVENTEEN的編舞家崔榮晙，擔任導師，用舞蹈串連台韓共演舞台。

在過年期間，家人團聚聊天，電視節目多半會變成「背景音樂」，有哪些節目不太容易被特別注意。不過，今年讓人驚艷的是，文總的「We Are」，找來韓團fifty fifty、SEVENTEEN的編舞家崔榮晙，原以為只是單純的韓團表演，但出乎意料的是，安排與台灣偶像團體GenBlue、Seven to Eight共演，這是台灣首度、也是台韓的罕見共演。

近年K-POP大勢，T-POP也發展出多種演出與形式，其中男女偶像團體的規格一直在升高。同時，請來SEVENTEEN的編舞家崔榮晙擔任關鍵人物，將K-POP的表演文化與觀點帶來台灣；接著，加上與台灣男女偶像團體帶來合作舞台，氣氛與期待值拉到最高，T-POP正在發展自己的特色與個性，跟成熟的K-POP結合時，除了火花也有台韓交流音樂表演產業的新意義層次。

一位長期關注台流、韓流的藝文產業人士表示，必須給文總一個「Respect」（尊敬），用「舞蹈」這個想法做為串連四組團體的企劃，舞蹈本就是舞台表演中具看頭、炒熱氣氛、氣勢最高的部分，不需要語言，運用最直接的舞蹈展現四個團體的各別特色，又能巧妙結合四團共舞合作呈現氣勢與風格，希望文總在明年也可以有更多的跨國共演的規劃，讓音樂表演的交流更廣更高。

事實上，這次台韓合作的成果，也顯示在網路數據上。該人士表示，台灣今年的春節節目除了文總製作的《WE ARE》，還有《2025超級巨星紅白藝能大賞》，依除夕（28日）晚間八點時的谷哥搜尋趨勢（Google Trends），《WE ARE》的搜尋數量以5000+拔得頭籌，而《紅白》則以2000+居次。

▲韓人氣女團FIFTY FIFTY登文總除夕節目《WE ARE 我們的除夕夜》。（圖／文總提供）

▲韓人氣女團FIFTY FIFTY登文總除夕節目《WE ARE 我們的除夕夜》。（圖／文總提供）

▲蕭煌奇、邵大倫、Sandy吳姍儒、幻藍小熊出席三立文總除夕WE ARE節目記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲蕭煌奇、邵大倫、Sandy吳姍儒、幻藍小熊出席三立文總除夕WE ARE節目記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼文總X三立除夕特別節目《WE ARE我們的除夕夜》彩排現場直擊，演出陣容包含中國娃娃China Dolls X、林美秀、展榮展瑞K.R. Bros等。（圖／記者湯興漢攝）

▲文總X三立除夕特別節目《WE ARE我們的除夕夜》，演出陣容包含中國娃娃China Dolls X、林美秀、展榮展瑞K.R. Bros等。（圖／記者湯興漢攝）

 

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