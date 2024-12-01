南榮國中行進管樂蟬聯特優10連霸　屏東演藝廳「藝」睹風采

▲南榮國中學生參加全國學生音樂舞蹈比賽屏東縣初賽，團體組10隊全數晉級決賽 。（圖／南榮國中提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣南榮國中共計323位學生參加「113學年度全國學生音樂舞蹈比賽屏東縣初賽」，團體組10隊全數晉級決賽，成績非常優異，其中行進管樂蟬聯縣賽特優十連霸；個人組有4人在揚琴、柳葉琴、口琴等獨奏項目也拿下「優等第一名」，成功挺進全國賽。

這項成果將於明(114)年1月19日（週日）下午2時，由今年獲獎的藝術社團在屏東演藝廳演出，不僅南榮師生與家長可進場欣賞藝術盛宴，也開放給社會大眾購票觀賞。

南榮國中表示，這些成就，再次證明南榮國中多年來在藝術教育上的用心耕耘，例如團體組的室內管樂合奏成績更勝去年，榮獲「特優第一名」；而國樂合奏、絲竹室內樂合奏、男聲合唱、女聲合唱、師生鄉土歌謠、口琴合奏、口琴四重奏、舞蹈皆榮獲優等。

屏東縣初賽落幕，緊接著就是「藝術公演」，這是該校各社團展現素日練習成果的大型演出，讓學生有機會站上國際舞臺，提升眼界和累積展演經驗。

南榮國中指出，本屆藝術公演的主題是「樂來悅，不一樣！ Music of Joy」，期待學生於青春時光習藝內化於心，用音符樂曲陶冶德行，不論是比賽或公演的表現都能精進絕倫，「越來越不一樣」！

南榮國中校長張顥騰表示，鼓勵學生依個人興趣發展參與各項才藝競賽，過程中不只激發多元智能與潛力，更可以發揮個人專長，今年縣賽團體組及個人組的傑出成績，讓全體師生與家長同感驕傲，尤其感動的是學生需顧及課業，並堅持學習音樂，為團隊爭取榮譽，另外，將於明年初把最精彩的藝術饗宴與大家共享，未來也將不遺餘力地持續深化校園中的才藝教育。