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大型「舞蹈動捕數據庫」在上海揭牌　日均20分鐘更新助舞蹈AI研發

▲大型「舞蹈動捕數據庫」在上海揭牌。（圖／翻攝中新網）

▲大型「舞蹈動捕數據庫」在上海揭牌。（圖／翻攝中新網）

記者魏有德／綜合報導

上海電影藝術職業學院與上海數據交易所合作開發的「舞蹈動捕數據庫」昨（25）日正式揭牌。該數據庫由上海電影藝術職業學院主導建設，是一種中國舞種可交易數據資源庫，平均每日以20分鐘的更新量進行增加，預計年累計量在5000分鐘，有助於研發舞蹈類AI軟體和遊戲、動漫等虛擬化呈現，許多遊戲和動漫已經試用數據庫內部分數據以進行優化。

《中新網》報導，「舞蹈動捕數據庫」是一個大型舞蹈動作捕捉數據庫，上海電影藝術職業學院牽頭全國多所藝術院校，捕捉上百名舞者全身的53個馬克點，利用30台以上的動捕相機、輔助相機、面部捕捉設備和手部捕捉設備，製作出全身舞蹈動作的高質量數據集。

經由數百名舞者在古典舞、民間舞劇目和組合等領域的深度學習後，再透過十餘位老師的打磨，才會開始進行舞蹈的動作捕捉錄入。數據庫將提供作品、組合平均2000字以上的語義標籤，適用於遊戲、動漫、虛擬人物等模型或舞蹈類和身體類AI軟件的訓練學習。

此外，數據庫與國際AI技術領先研究中心合作，訓練AI對數據庫內容進行學習，產出中國舞類編舞類試驗軟體，能根據文字描述、指定音樂、時間長度等規定，進行符合初級要求的編舞作品產出。

為確保數據庫的合規性、精準度和高質量，所有數據從採集到加工處理到成型，均為上海電影藝術職業學院獨自處理，是封閉數據庫，不僅如此，數據還帶有骨骼數據，支持直接使用和改動後使用，可以快速輕鬆地優化設計，最大限度地減少設計週期和成本。

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