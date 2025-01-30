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走春首選！北港朝天宮香火鼎盛　人潮洶湧成人氣王

▲▼ 。（圖／資料照）

▲雲林北港朝天宮是走春的熱門地點。（圖／資料照）

記者白珈陽／綜合報導

過年期間，除了闔家團聚，拜廟走春也是一大習俗，其中雲林縣北港鎮被譽為走春的熱門地點。去年大年初三，北港鎮從早到晚湧入大量人潮，尤其是朝天宮，信徒們要插香拜拜得穿越茫茫人海。有民眾乾脆在天公爐前拜完後，將所有的香全插入天公爐便離開。供桌上待燒的金紙堆積如山，甚至還掉落地上，廟方人員忙著撿起，並大喊：「廟裡人潮達到8、9分滿。」同樣，距離不遠的財神廟武德宮也擠滿了信徒，場面猶如沙丁魚般擁擠。今年，北港鎮有望再次蟬聯走春人氣王。

根據交通部觀光署公布的2024年最新觀光遊憩據點人次，雲林縣「北港朝天宮」以830多萬人次奪冠，緊接著是「北港武德宮」672萬人次、「古坑綠色隧道」118萬人次、「劍湖山世界」55萬人次及「草嶺」34萬人次。無論是平日還是過年期間，拜廟已成為民眾生活中的重要部分，不僅過年要拜，平時也要補補財庫，信仰的力量不容小覷。

許多長輩習慣在過年期間早起拜廟，而有些民眾則選擇睡飽後下午接近傍晚再去，期望人潮會少一些，然而結果依然是人潮絡繹不絕。不僅老一輩，許多年輕朋友也相約來拜廟，讓廟裡的氣氛更加歡樂，擠滿了各個年齡層的信徒。

每逢過年，北港朝天宮廟前的中山路上人山人海，各式攤販、小吃、糕餅和麻油等吸引民眾駐足選購伴手禮。一條不到5分鐘可以走完的老街，竟然需要花3倍的時間才能走完，吃東西也得排隊，人氣爆棚。北港知名餅舖的備貨銷售一空，仍有不少人不放棄擠進去選購其他伴手禮。到了晚上，儘管店家陸續打烊，但彩券行的燈依舊亮著，有信徒拜完媽祖婆後，趕緊買張刮刮樂試試手氣，連買彩券也需要排隊，成為夜晚的另一番風景。北港鎮從早到晚都是走春的焦點，人氣不減。

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