陪賴清德新年走春參香發福袋　林右昌新北拜年氣勢強勁

▲憑藉過去在基隆的施政成績與大台北地區的深厚淵源，林右昌在新北市受到熱烈歡迎。（圖／總統府提供）

記者郭世賢／新北報導

今（29日）適逢農曆大年初一，總統賴清德前往北北基多間廟宇參香祈福，發放福袋向國人祝賀新年平安。民進黨秘書長、前基隆市長林右昌陪同賴清德走春，並於下午代表總統赴新北市多間廟宇續行祈福行程。憑藉過去在基隆的施政成績與大台北地區的深厚淵源，林右昌在新北市受到熱烈歡迎，展現出不俗的高人氣。面對外界關注其是否將問鼎2026新北市長選戰，林右昌則保持低調，僅以微笑向民眾拜年，引發高度討論。

農曆新年首日，總統賴清德展開走春行程，今天上午陸續前往萬里忠福宮、昭靈宮、基隆慶安宮及林口竹林山觀音寺參香祈福，並發送一元福袋，祝福國人新年平安。民進黨秘書長林右昌全程陪同，不僅受到基隆及北海岸民眾熱情歡迎，也展現出其在大台北地區的影響力。

下午，賴清德返回台南市繼續行程，林右昌則代表總統至新北市板橋慈惠宮、接雲寺及中和力行福德宮參拜，並發放總統福袋，與民眾一同迎接新年。面對絡繹不絕的信眾與支持者，林右昌親切互動，人氣不減。

▲林右昌陪總統賴清德前往北北基多間廟宇參香祈福。（圖／總統府提供）

由於2026新北市長選戰逐漸成為政治焦點，外界頻頻點名林右昌為潛在熱門人選，特別是萬里與基隆關係密切，當地鄉親對林右昌在基隆八年市長任內的施政印象深刻，使他宛如回到主場，備受關注。他甚至在萬里巧遇鄰居夫婦，對方特地返回家鄉領取總統福袋，場面溫馨。

談及個人淵源，林右昌表示，賴清德的父親賴朝金曾是萬里礦工，而他自己的外公亦曾在瑞芳侯硐從事礦業工作，對礦工的艱辛深有體會。此外，他的大學畢業製作正是以侯硐礦業聚落發展為研究主題，與地方有著深厚情感。

在新北市的行程中，林右昌也陪同賴清德前往林口竹林山觀音寺，該寺為全國知名宗教聖地，現任董事長蔡煌明2024年接任時，林右昌以內政部長身分到場監交，成為該寺歷來監交層級最高的官員。此次賴清德以總統身分首度走春，寺方特別邀請林右昌同行，顯見其在當地的影響力。

隨著現任縣市長任期過半，2026選戰備受討論。民進黨自2005年以來未曾執政新北市，基層期待有強棒出馬挑戰藍營執政。記者問及林右昌，上午與曾多次表態參選的立委蘇巧慧同台，是否象徵黨內競爭啟動？林右昌保持一貫低調作風，僅微笑向大家拜年，未對選舉議題做出回應，但其受關注程度不言而喻。