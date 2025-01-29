25萬人湧入西螺福興宮！祈求媽祖保平安　美金紅包人龍圍圈圈

記者王悉宇／雲林報導

今（29）日乙巳金蛇年農曆大年初一，台灣民間信仰習俗，許多民眾會在今日起一大早到宮廟上香祈求新的一年平安、健康又順利後，再到親友家中拜年。有300餘年歷史的雲林縣西螺福興宮，西螺媽祖太平媽祖廟，從昨日圍爐除夕夜開始，廟前廣場及附近道路擠滿祈福人潮。

▲有300餘年歷史的雲林縣西螺福興宮，西螺媽祖太平媽祖廟，從昨日圍爐除夕夜開始，廟前廣場及附近道路擠滿祈福人潮。（圖／記者王悉宇翻攝）

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大年初一凌晨零時一過，開啟廟門讓信眾插頭香祈福，陸續湧進虔誠上香膜拜的信眾，領美金紅包排隊人龍包圍更是沿著福興路、中山路、繞回建興路一直排到九層粿店門口。廟方統計從初一凌晨子時開廟門後，湧入約25萬人次祈福人潮。

西螺福興宮廟前廣場設置祈福燈區，及媽祖鑾轎平安七星橋，讓信眾躦轎底過橋祈福，信眾排隊等候祈福，廟內整天擠滿上香、點燈人潮，祈求媽祖保佑新的蛇年心想事成，西螺福興宮人員表示，裝設AI技術系統，去年除夕夜到初一整個統計下來是超過25萬人次。

廟方強調，今年度光昨日除夕夜人潮非常的熱絡，已經超過22萬人，預估今年會大概再成長超過兩成，預計今年度除夕到初一總人潮大概會超過30萬人，甚至於被上看35萬人。

▲今年度光昨日除夕夜人潮非常的熱絡，已經超過22萬人，預估今年除夕至初一會大概再成長超過兩成。（圖／記者王悉宇翻攝）