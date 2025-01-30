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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／與朱育賢、陳子豪PK投球　忘講吉祥話！蔣萬安嚇到「綜藝摔」

記者袁茵／台北報導

農曆春節到來，台北市長蔣萬安日前和味全龍兩位球星朱育賢、陳子豪合體，一起進行投球趣味比賽，影片也於今（1月30日）大年初二曝光。蔣萬安開場就嗆聲，學生時期雖然只負責撿球，但歷經幾次開球後，準度也有提升，結果最終仍不敵2位球星，但三人還是一同大跳全龍嗆司曲「遍地開花」，相當逗趣。

蔣萬安與味全龍兩位球星朱育賢、陳子豪一同進行小遊戲，最後贏家可拿到「新春大紅包」，比的是「蛇馬龍鶴勝投王」，一人有9球投球機會，投中最多者獲勝，且投中3秒內要說出蛇年吉祥話，輸家要接受「特別觀眾福利時間」。

開場前，朱育賢表示「雖然我球速不快，但是準度我很在行」，陳子豪提及「等一下我會讓他們知道，味全龍只有一個大哥」，而蔣萬安則面露真誠地說「雖然我平常是進場看球，但我學生時候也是穿球衣的，雖然那時候只是撿球，但經過幾次開球以後，也是很準的！」

▲▼台北市長蔣萬安春節留稿，與味全龍球員陳子豪、朱育賢一同比投球。初二後才可以使用。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長蔣萬安與味全龍球員陳子豪、朱育賢一同比投球。（圖／台北市政府提供）

朱育賢得到3分後，講出「蛇麼都不怕」、「一蛇二鳥」、「蛇蛇如意」3個吉祥話，立刻找「小幫手」幫忙投球，共得到4分。接著輪到蔣萬安，結果第1、2球馬上失敗，直到第3顆球才成功，結果卻忘記講吉祥話，嚇得蔣萬安「綜藝摔」趕緊喊出「蛇馬龍鶴」，隨後又投進一顆時，再喊出「蛇麼都很好」。

陳子豪部分，則是準備了一張「大抄」，並陸續投中5顆球，並說「小龍賜福」、「金蛇納福」、「蛇舞春風」、「瑞蛇迎春」、「蛇騰四海」。最終由陳子豪5分獲勝，蔣萬安送給2人「蛇馬龍鶴」春聯、著色斗方，希望兩人在新的球技什麼都好，要打什麼有什麼。

不過，雖然表定是輸家要接受「粉絲福利」懲罰，但最終3個人仍一同跳起味全龍嗆司曲「遍地開花」，三人也一同向大家拜年「新年快樂，蛇年行大運」。

▲▼台北市長蔣萬安春節留稿，與味全龍球員陳子豪、朱育賢一同比投球。初二後才可以使用。（圖／台北市政府提供）

▲▼台北市長蔣萬安春節留稿，與味全龍球員陳子豪、朱育賢一同比投球。初二後才可以使用。（圖／台北市政府提供）

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