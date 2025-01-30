連11凍！彰化有線電視費率維持540元　新增200元資費

▲彰化縣政府有線廣播電視系統費率委員會決定2025年有線電視收費與往年相同，月繳上限540元，創下連續11年凍漲的記錄。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府有線廣播電視系統費率委員會經過兩次會議後，決定2025年有線電視收費與往年相同，月繳上限540元。創下連續11年凍漲的記錄，經社會處列冊低收入戶，仍可享有半價優惠。此外，為了滿足小資族新選擇，北彰化地區的新頻道與南彰化地區的三大有線電視股份有限公司，新年度都將推出200元的新方案。

彰化縣原有3家有線電視，其中北彰化地區的新彰數位有線公司於2024年6月30日熄燈，影響了高達2萬戶的收視戶。目前北彰化地區的有線電視為新頻道，南彰化地區則為三大有線電視。根據統計，至2024年底，新頻道有線收視戶為9萬9012戶，三大有線則為7萬2090戶。

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委員會表示，這次的決議是綜合考量了數位創新服務、公共服務投入、客服品質、頻道規畫、業者財務狀況及經營環境，並參考全國其他縣市的收費標準。

▲三大有線電視今年收費凍漲。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化縣內兩家有線電視系統經營者2025年的收費，新頻道及三大有線電視股份有限公司，普及組將維持月繳540元，新推出的小資組（頻道組）月繳200元。數位機上盒的裝機費、復機費及移機費也將維持去年的價格標準。低收入戶的月繳收視費用將繼續享有半價優惠。

縣府表示，這次新增的200元分組方案是業者首次推出，可以觀賞基本頻道。除了既有的每月540元頻道，民眾將有更多不同的選擇。縣府強調將持續關注有線電視業者的服務品質，確保用戶享有合理的收視費用及多元的觀賞選擇。