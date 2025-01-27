採買年貨動干戈！彰化連鎖賣場上演格鬥賽　2男互毆掛彩送醫

記者唐詠絮／彰化報導

採辦年貨變成大動干戈！26日晚間近9點，彰化市某大型連鎖量販店賣場內，一名顧客跟家人因行動不便、離開手扶梯較慢，遭後方男子出聲告，雙方發生口角衝突，後來在賣場其他地方相遇，又發生鬥毆，2男雖掛彩受傷，但都不提出傷害告訴，警方已依違反社維法偵辦。

▲彰化連鎖賣場發生顧客鬥毆事件。（圖／翻攝自爆料公社）

賣場表示，此案為顧客與顧客個人行為糾紛，賣場方將會提供必要的協助。首要是確保所有顧客人身安全，防止衝突、引導動線等；再者幫助顧客報警、釐清案情。賣場為持續在過年高峰採買期間給予顧客安心安全友善的購物空間，加強、新增現場夥伴人力，顧客若有任何糾紛或疑慮，皆可在現場找到夥伴來協助。

該案發生於昨日晚間20時56分許，當時賣場內採買年貨的民眾相當多，看到2人打架，紛紛閃避，有的則是急忙勸架，畫面隨之被網友po上爆料公社。

▲彰化連鎖賣場發生顧客鬥毆事件。（圖／翻攝自爆料公社）

從畫面中可以看到穿著白灰及黑上衣的男子、拉衣襟架脖子揮拳，邊打還邊飆國罵，過程中還將賣場的物品弄倒，一旁有家人及民眾緊急將2人勸離，2人臉部及頸部受傷，1人自行就醫、1人由救護車送醫，所幸皆輕傷，2人皆不提告。

彰化警分局據報，該賣場有人打架，立即派員前往，初步調查，現場為男子於賣場B1乘坐手扶梯時，因前方顧客及其家人行動不便、離開手扶梯較慢，該男子便出聲告知。

前方男顧客認為該男子出言不遜且很大聲，雙方因而發生口角糾紛。約隔5分鐘後，雙方又於B1賣場代客料理區再次相遇，男子一時氣憤疑似使用購物車撞擊對方而發生肢體衝突，雙方徒手互毆均有受傷，但都不提出傷害告訴，警方依違反社會秩序維護法偵辦。