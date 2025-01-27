寒流來了彰化急凍！32小時內72人急病救護　4人無呼吸心跳

▲彰化縣32小時內有72人送醫急救。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

好冷！中央氣象署今（27日）針對20縣市發布低溫特報，這2天因寒流及輻射冷卻影響，有10度以下氣溫發生機率，彰化地區今天清晨下起小雨，暖暖的天氣一夜溫度驟降，消防局統計，彰化縣從昨(26日)0時到今天清晨8時，32小時有72人因生病送醫院救護，其中有3人到院無呼吸心跳，消防局提醒民眾，外出要注意保暖。

彰化縣消防局統計，1月26日凌晨零點到27日早上8點，短短32小時內，全縣就暴增72件疑似急性心肌梗塞或其他身體不適狀態送醫急救，救護人員疲於奔命，其中有3名長輩心跳驟停，到院前無呼吸心跳，這3人分別是住在竹塘鄉68歲男子、伸港鄉73歲男子及埔心鄉70歲女子。

消防局指出，這3名OHCA的長輩平均年齡約70歲，在半夜及凌晨發生，並非一定是因天冷造成，而且送醫急救仍有極高的機率恢復心跳及呼吸，OHCA發生原因仍須由醫師判定。

醫師呼籲民眾，冬天要特別留意心臟病症狀或中風徵兆，民眾如發現自己或親友出現心臟病症狀「胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈、暈厥」等8大症狀，一旦發現身體不適，應立即就醫，絕對不能拖延。

氣象署提醒，彰化地區黃色警戒，恐有10度以下低溫，民眾應注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。