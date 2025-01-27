顧客拿「電鍍10元」偽裝成50元　鹿港知名魚丸店中招！　

記者唐詠絮／彰化報導

小心了！彰化鹿港有間知名的虱目魚丸店，到店消費的遊客絡繹不絕，近日店家收到一個外觀與50元硬幣雷同、電鍍成金黃色的10元銅板，當下找了錢給對方，事後一看才發現被騙，緊急將此訊息po上彰化踢爆網，要店家多加注意，收銅板時務必要留意多看一眼，否則將因小虧大。

▲鹿港出現電鍍成金黃色、偽裝成50元的10元銅板。（圖／民眾提供）

今天是小年夜，也是春節連假第3天，不少民眾趁著過年外出到鹿港採買年貨，該間魚丸店顧客爆滿，人手一碗碗接過熱呼呼的魚丸湯，順手將銅板放入前方盒子內。

▲彰化鹿港出現10元電鍍成金黃色，放入50元銅板盒內。（圖／彰化踢爆網提供）

老闆相當無奈的說，生意一忙，也不知道到底是誰放的」，要找錢給顧客時才發現，一看才知道是10元，平時也經常收到其他各國的銅板，有美金、港幣、韓幣及人民幣等等都有，這次收到電鍍的10元倒是頭一次，只能摸摸鼻子當成做善事認賠。

店家老闆說，年節外出採買或是到旅遊的民眾要多加小心，想不到真的有這種人，把10元的硬幣電鍍金黃色的，然後假裝50元硬幣買魚丸找錢，傻眼說「這樣也能騙，這是什麼世界」；老闆事後將影片po網，提醒做攤販小生意的朋友們應該多看一眼，不要只是聽聲音，要多加注意。

有關此案警方高度重視，已經主動調查，環海法律事務所長律師廖國竣律師表示，將10元鍍金變造成50元，讓攤商或是人陷於錯誤，恐觸犯刑法第195條罪嫌「意圖供行使之用，而偽造、變造通用之貨幣、紙幣、銀行券者，處五年以上有期徒刑，得併科十五萬元以下罰金」。而且未遂犯也會同樣處罰之，一旦讓攤商或是人陷於錯誤，也有詐欺之嫌。

▲鹿港出現電鍍成金黃色、偽裝成50元的10元銅板。（圖／民眾提供）