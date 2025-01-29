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藍營鎖定罷免吳沛憶　賴清德、蔡英文初一「雙總統」規格助陣聯防

▲▼總統賴清德初一第一個行程就前往吳沛憶的選區參拜發福袋。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德初一第一個行程就前往吳沛憶的選區參拜發福袋。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

朝野陣營在立法院裡陷入大混戰，民進黨立院黨團總召柯建銘多次高喊「大罷免」，民間團體也在全台各區域多點開花，發起罷免連署；而藍營方面，日前也宣布罷免綠委吳思瑤、吳沛憶的連署意向書突破第一階段門檻。春節大年初一，總統賴清德第一個行程，6點45分就深入吳沛憶選區的艋舺龍山寺發福袋；隨後，前總統蔡英文也跟進，於10點整抵達覺修宮參拜，頗有「雙總統」助陣聯防的意味。

在春節前，民間團體在全台各地發起罷免連署，而柯建銘也多次站上火線高呼「大罷免」；不過，國民黨也揚言反制，前國民黨青工會總會長滿志剛、「地動刪瑤」召集人的賴苡任、「憶事吳成」召集人劉思吟、國民黨青年部前主任陳冠安等人，日前召開記者會，鎖定罷免吳思瑤與吳沛憶，強調罷免吳思瑤的士林北投搜集了3139份（門檻為2672份），罷免吳沛憶的中正萬華搜集了2616份（門檻為2339份）的意向書。

陳冠安表示，罷免吳思瑤、吳沛憶的連署意向書已突破罷免第一階段門檻，在2月1日將會開始邀請民眾填寫連署書。滿志剛也表示，團隊2月1日會重回中正萬華、士林北投的宮廟擺攤，力拼最快的時間，讓第一階段過關。

▼總統賴清德初一第一個行程就前往吳沛憶的選區參拜發福袋。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德初一第一個行程就前往吳沛憶的選區參拜發福袋。（圖／總統府提供）

面對藍營磨刀霍霍，在春節大年初一，賴清德的第一個行程，一大早6點45分，就率先到吳沛憶選區裡的艋舺龍山寺參拜，並發送蛇年新春福袋給支持者。賴清德致詞時表示，今天是農曆正月初一，他走訪各地宮廟向國人拜年，也為台灣祈福，祈求神明保佑國泰民安、風調雨順，四時無災、八節有慶，所有善男信女闔家平安、蛇年行大運。

賴清德指出，當前國際局勢變化很大，國內也面臨很多挑戰，感謝大家對國家的支持，他一定全力以赴，維護國家的生存發展，確保全國人民生命財產的安全；同時發展經濟、照顧弱勢及2300萬人民的生活。相信只要團結、一起打拚，任何的困難、挑戰都可以克服，台灣一定可以繼續進步。

除了賴清德，前總統蔡英文也在上午10點整抵達台北覺修宮，在吳沛憶等黨公職陪同下一起參拜。在大年初一的第一個行程，頗有跟賴清德聯手組成「雙總統」助陣吳沛憶的聯防意味。

▼蔡英文也在大年初一到吳沛憶的選區一起參拜。（圖／吳沛憶辦公室）

▲▼蔡英文也在大年初一到吳沛憶的選區一起參拜。（圖／吳沛憶辦公室）

▲▼蔡英文也在大年初一到吳沛憶的選區一起參拜。（圖／吳沛憶辦公室）

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