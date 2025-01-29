濃煙彌漫金山老街！店家油鍋起火嚇壞遊客　眾人驚逃幸未釀災

▲新北金山老街油鍋突然自燃。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）
記者郭世賢／新北報導
新北市金山老街今（29日）下午1時許，某家店家因炊事不慎，導致油鍋突然自燃，瞬間引發濃煙瀰漫整個老街。當時正值大年初一，許多遊客正在店內用餐，見到濃煙四起，紛紛驚慌逃離現場。
新北市消防局接獲通報後，立即派遣人員和車輛前往救援。所幸消防隊員抵達時，店家已自行使用滅火器將火勢撲滅，未造成任何財物損失或人員傷亡；至於火災的確切原因，仍有待火調人員進一步調查釐清。
▲新北金山老街油鍋突然自燃。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）
記者郭世賢／新北報導
新北市金山老街今（29日）下午1時許，某家店家因炊事不慎，導致油鍋突然自燃，瞬間引發濃煙瀰漫整個老街。當時正值大年初一，許多遊客正在店內用餐，見到濃煙四起，紛紛驚慌逃離現場。
新北市消防局接獲通報後，立即派遣人員和車輛前往救援。所幸消防隊員抵達時，店家已自行使用滅火器將火勢撲滅，未造成任何財物損失或人員傷亡；至於火災的確切原因，仍有待火調人員進一步調查釐清。
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