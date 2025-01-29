濃煙彌漫金山老街！店家油鍋起火嚇壞遊客　眾人驚逃幸未釀災

過年期間大魚大肉，別忘記要運動健身一下！民進黨新北市議員陳乃瑜在春節期間，特別推薦全新完工啟用的「陽光運動公園溜冰場」，她還特別換上直排輪裝備，親自上陣試溜。由於陳乃瑜是零基礎初學者，過程中摔倒很多次，但溜冰場周邊已經加裝保護包材，地坪也運用新的工法，改善高低斷層，並重新刨鋪，也讓她更放膽嘗試，第一次溜直排輪就上手。