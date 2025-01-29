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初二回娘家！公路局曝「易塞15省道路段」3方法避開

▲▼初二回娘家！公路局曝「易塞15省道路段」3解法。（圖／翻攝公路局）

▲公路局預測初二易塞的15條省道路段。（圖／翻攝公路局）

記者鄒鎮宇／綜合報導

農曆新年迎來出遊潮，許多民眾趁著大年初一天氣好，出門去走春。高公局指出，29日部分觀光旅遊景點與廟宇周邊道路將有出遊車潮，預估初二（30日）上午8時起，省道重點路段及銜接高速公路路段預估將有車多或壅塞情形。

交通部公路局指出，29日截止下午4時許，台61線及台15線竹港大橋南向車多；北海岸台2線大武崙及台7線大溪慈湖石門水庫風景區、台3線大溪老街，午後開始有出現較多車流，可能持續到傍晚6時後。

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高屏及台東省道路況部分，29日下午截至3時止，台3線407K+000~406K+000（旗山老街路段）北向壅塞、台1線436K+500~439K+000（水底寮至枋寮路段）南向車多、台1線441K+000~439K+000（枋寮路段）北向車多，其餘省道路段車流狀況正常，無壅塞情形。

公路局表示，29日部分觀光旅遊景點與廟宇周邊道路將有出遊車潮，台3線古坑到梅山、台21線日月潭周邊、台3丙線竹山紫南宮、台17線南鯤鯓代天府、台19線北港朝天宮為省道易壅塞路段，建議用路人出發前利用幸福公路AppCMS警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊，並請配合相關導引標誌、標線或現場警察人員疏導行駛。

公路局預測，大年初二（30日）預估上午8時起，省道重點路段及銜接高速公路路段預估將有車多或壅塞情形，包含台61線竹南及鳳鼻至香山路段、台1線水底寮至楓港路段、台74線台中環線接國3交流道、台18線接國3中埔交流道、台86線接國1仁德系統及歸仁交流道、台88線鳳山至五甲等路段；另台2線與台2乙線關渡至淡水路段、台2線福隆及萬里至大武崙路段、台3線大溪、大湖及古坑至梅山路段、台9線新店至烏來路段、台14甲線清境農場、台19線北港朝天宮、台21線日月潭、台17線南鯤鯓代天府等路段，預計有春節傳統習俗回娘家、出遊與參拜車潮。

公路局建議，用路人出發前可先上網了解路況，規劃替代路線、出發時間及用餐上廁所的地點，避開壅塞路段和時段。民眾可透過「省道即時路況資訊網〈網址：https://168.thb.gov.tw/〉」或「幸福公路APP」查詢最新省道路況訊息，或撥打專線：0800-231-035或0800-001-821查詢。

▼幸福公路App下載網址。（圖／翻攝公路局）

▲▼初二回娘家！公路局曝「易塞15省道路段」3解法。（圖／翻攝公路局）

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