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陳其邁慰勤成網紅！正妹警解鎖合影　肯定雄警奉獻：槍擊案全破

▲陳其邁前往前鎮分局跟警察同仁慰勤 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳其邁肯定高雄治安，讓林炎田局長（左一）相當開心 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長陳其邁、立委林岱樺、許智傑、議長康裕成、議員鄭光峰、議員蔡武宏在今天（28日）上午至前鎮分局，慰問年節期間堅守崗位辛苦執勤的同仁，感謝第一線執勤員警致力於治安、交通、服務工作，讓民眾能夠安心、平安的過好年。

陳其邁表示近幾年高雄展覽館、夢時代經常舉辦大型活動，包括高雄櫻花季、高雄啤酒音樂節、OPEN!大氣球遊行及跨年活動等大型活動，尤其今年的跨年活動吸引16萬人參加，前鎮分局擔負起安全維護及交通疏導管制任務，所以才會在春節除夕特地慰問前鎮分局並感謝警察同仁們的辛勞付出。

▲陳其邁前往前鎮分局跟警察同仁慰勤 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳其邁跟議長康裕成前往前鎮分局慰勤，分局長洪榮敏代表接受             。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳其邁也談到就是由高雄市警察局長林炎田領軍，才能讓警察同仁上下齊心，共同為治安及交通工作努力打拚，去年成績相當亮眼，像是民眾最關心治安事件，如重大刑案及暴力犯罪，發生數逐年降低，目前2024年已是近23年來最低、且全數於短期內破獲；槍擊案件，發生數也呈現下降趨勢，近4年每年均能維持在六都次低，而且全數破獲，破獲率為六都最高。另外死亡交通事故連續4年下降，警察同仁精準執法及酒駕取締加嚴有極大的相關。春節期間警察局亦持續落實精準執法，加強酒駕取締工作，防制交通事故發生，並加強重要路口交通疏導，守護民眾行的安全。

林炎田回應陳其邁市長，強調春節連續假期，警察局已針對交通要道、熱門景點、旅運車站等處規劃交通疏導勤務，同時加強轄內治安熱點巡守，全力做好治安、交通、服務工作，提供良好治安環境、順暢交通路況及貼心優質服務，讓市民及旅遊民眾平安快樂歡度春節。

▲陳其邁前往前鎮分局跟警察同仁慰勤 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳其邁親切的跟員警同仁一起合拍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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