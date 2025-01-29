彭博：微軟調查DeepSeek是否「未經授權」取得OpenAI技術

▲微軟調查DeepSeek是否「未經授權」取得OpenAI技術。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

中國新創公司DeepSeek的人工智慧（AI）模型在全球一夕爆紅，同時重創美國科技股市。有消息人士指出，身為OpenAI技術夥伴兼主要投資者的微軟，目前正在調查一群與DeepSeek有關聯的人，確認是否以「未經授權」的方式不當取得自OpenAI技術輸出的資訊。

根據《彭博社》報導，匿名消息人士指出，微軟（Microsoft）維安研究員2024年秋天觀察到有人利用OpenAI應用程式介面（API）取出大筆數據，他們認為這些人可能與DeepSeek有關，目前已經將這些可疑活動通報給OpenAI。

消息人士表示，這類活動有可能觸犯OpenAI服務條款，也可能暗示這組人馬動手移除OpenAI在資訊輸出量方面的限制。

目前OpenAI並未回應置評要求；微軟婉拒置評。DeepSeek和母公司「幻方量化」（High-Flyer）則未立即回覆記者的信件。

美國總統川普政府的AI及加密貨幣政策負責人塞克斯（David Sacks）28日表示，DeepSeek「很可能」從美國竊取了IP，有「大量證據」顯示DeepSeek是靠OpenAI模型的輸出來協助開發自己的技術。

OpenAI發言人回應塞克斯說法指出，中國公司及其他國家的企業正在不斷嘗試複製美國領先AI公司的模型，但並未具體提到企業名稱，「我們認為，未來與美國政府密切合作，保護最具能力的模型免於遭對手與競爭者竊取是至關重要的。」