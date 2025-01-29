阿里巴巴也發表新AI　號稱贏過DeepSeek V3

▲阿里雲研發的Qwen 2.5-Max。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸新創AI公司DeepSeek近期發表的兩款模型受到全球關注，阿里巴巴旗下的阿里雲也緊跟其後發表了全新的「通義千問」Qwen 2.5-Max模型，並聲稱在測試中的表現超越了DeepSeek V3。

據介紹，通義千問Qwen 2.5-Max是一款MoE模型，使用超過20兆token的預訓練數據及精心設計的後訓練方案進行訓練。

阿里雲直接對比了指令模型的性能表現，比較的對象包括DeepSeek V3、GPT-4o和Claude-3.5-Sonnet。

在Arena-Hard、LiveBench、LiveCodeBench和GPQA-Diamond 等基準測試中，Qwen2.5-Max的表現超越了 DeepSeekV3，同時在MMLU-Pro等其他評估中也展現出了極具競爭力的成績。

▼Qwen2.5-Max在測試中贏過多名對手。（圖／翻攝微博）



在基座模型的對比中，由於無法訪問 GPT-4o 和 Claude-3.5-Sonnet 等閉源模型的基座模型，阿里雲將 Qwen2.5-Max 與目前領先的開源 MoE 模型 DeepSeek V3、最大的開源稠密模型 Llama-3.1-405B，以及同樣位列開源稠密模型前列的 Qwen2.5-72B 進行了對比。

對比結果顯示，Qwen2.5-Max的基座模型在大多數基準測試中都展現出了顯著的優勢。

研發團隊表示，他們相信，隨著後訓練技術的不斷進步，下一個版本的Qwen2.5-Max將會達到更高的水平。

目前，用戶可透過API的方式訪問Qwen 2.5-Max，或登入Qwen Chat進行體驗，例如直接與模型對話，或使用 artifacts、搜索等功能。