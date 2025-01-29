DeepSeek重創股市！　美VR神童「痛批媒體」：不應輕信中國外宣

▲Oculus創始人拉奇指責美國媒體盲目報導DeepSeek。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

面對中國新創公司DeepSeek的人工智慧（AI）模型所引發的熱潮，虛擬實境（VR）神童、Oculus創始人「帕肥」拉奇28日表示，美國媒體不應該盲目地報導，反到輕忽了背後的事實，「有許多人希望看到美國失敗，不必輕信中共的宣傳。」

根據FOX Business報導，拉奇（Palmer Luckey）接受訪問時提到，DeepSeek聲稱只花費了500萬美元訓練出一個AI模型，但實際上DeepSeek並未公布其所開發的兩個模型的完整成本，「我認為問題在於，他們特意提出這個數字，目的是損害美國公司。」

拉奇說，「美國很多媒體都被操弄，只是盲目地報導這件事，而中國、媒體或DeepSeek都沒有動機去糾正事實，結果像輝達（Nvidia）這樣的美國公司，市值因此蒸發了數千億美元。」

儘管如此，拉奇承認，DeepSeek在AI方面取得了令人印象深刻的進步和創新，但也警告不要過度相信該公司的報導，「我認為人們不應該對他們的說法全盤接受，應該意識到有許多人希望看到美國失敗。」

「他們這樣發布消息是有原因的，如果股市的反應可以作為參考，那麼顯然已經達到了他們的目的。」拉奇說，「所以，我們可以認識到中國AI是一個真正的競爭威脅，但不必因此失去理智，也不必輕信中共的宣傳。」