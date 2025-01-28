出遊把握初三前！初一氣溫回升　連假最後2天陰雨「再現低溫」

▲初一白天起氣溫逐漸回升，初四初五東北季風將有降雨，開工日2月3日再迎接冷氣團。（圖／氣象署提供）

記者林育綾／台北報導

今（28日）除夕受到寒流乾空氣影響，清晨全台多處有10度以下低溫，不過上午起各地天氣多雲到晴，僅花東有零星短暫雨，氣象署預報，白天北部氣溫可到16至18度，中南部可到20度，明（29日）大年初一白天起至初二氣溫逐漸回溫，但清晨依然寒冷，提醒民眾留意保暖。另初三晚間起鋒面接近，春節最後兩天周末2月1日初四、2月2日初五將出現陰雨，戶外出遊可盡量把握初三前。

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▲初一、初二清晨仍要注意低溫。（圖／氣象署提供）

氣象署氣象預報員張承傳表示，今日清晨各地寒冷，許多地區出現10度以下低溫；明（29日）大年初一清晨將回升1至2度，不如今日清晨極端，但依然冷，台南以北尤其新北、苗栗、彰化等地都可能出現10度以下；初二清晨還是冷，但10度以下區域減少，提醒民眾做好保暖。

▲今日各地天氣晴到多雲，僅花東有零星短暫雨，北部白天氣溫可至16到18度、中南部20至22度。（圖／氣象署提供）

白天氣溫方面，今日各地天氣晴到多雲，僅花東有零星短暫雨，北部白天氣溫可至16到18度，中南部20至22度。29日初一白天氣溫回升，至30日初二、31日初三白天溫度持續回升，初三可至20至24度，但竹苗地區清晨依然冷。

▲除夕至初三白天，天氣穩定。初三晚間起鋒面接近，初四、初五預計降雨增加。（圖／氣象署提供）

連假最後兩天（2月1日至2日）六日將有冷空氣南下，到開工2月3日（下周一）當天再現低溫。尤其周五晚間起鋒面接近，周六（初四）鋒面通過，降雨機率增加，周日（初五）迎鋒面的北部、東半部都可能有降雨。

天氣風險公司分析師林孝儒也在粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，整體來看，今除夕至初三（周五）白天氣溫偏冷，但天氣穩定，適合戶外活動；周五晚間起天氣將有逐漸轉差趨勢，周六和周日連假最後2天，天氣較不穩定，將有陰雨，出門安排需留意天氣變化。