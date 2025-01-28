　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

出遊把握初三前！初一氣溫回升　連假最後2天陰雨「再現低溫」

▲▼氣象署氣象預報員張承傳，分析除夕至開工日（1月29日至2月3日）天氣概況。（圖／氣象署）

▲初一白天起氣溫逐漸回升，初四初五東北季風將有降雨，開工日2月3日再迎接冷氣團。（圖／氣象署提供）

記者林育綾／台北報導

今（28日）除夕受到寒流乾空氣影響，清晨全台多處有10度以下低溫，不過上午起各地天氣多雲到晴，僅花東有零星短暫雨，氣象署預報，白天北部氣溫可到16至18度，中南部可到20度，明（29日）大年初一白天起至初二氣溫逐漸回溫，但清晨依然寒冷，提醒民眾留意保暖。另初三晚間起鋒面接近，春節最後兩天周末2月1日初四、2月2日初五將出現陰雨，戶外出遊可盡量把握初三前。

▲▼氣象署氣象預報員張承傳，分析除夕至開工日（1月29日至2月3日）天氣概況。（圖／氣象署）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲初一、初二清晨仍要注意低溫。（圖／氣象署提供）

氣象署氣象預報員張承傳表示，今日清晨各地寒冷，許多地區出現10度以下低溫；明（29日）大年初一清晨將回升1至2度，不如今日清晨極端，但依然冷，台南以北尤其新北、苗栗、彰化等地都可能出現10度以下；初二清晨還是冷，但10度以下區域減少，提醒民眾做好保暖。

▲▼氣象署氣象預報員張承傳，分析除夕至開工日（1月29日至2月3日）天氣概況。（圖／氣象署）

▲今日各地天氣晴到多雲，僅花東有零星短暫雨，北部白天氣溫可至16到18度、中南部20至22度。（圖／氣象署提供）

白天氣溫方面，今日各地天氣晴到多雲，僅花東有零星短暫雨，北部白天氣溫可至16到18度，中南部20至22度。29日初一白天氣溫回升，至30日初二、31日初三白天溫度持續回升，初三可至20至24度，但竹苗地區清晨依然冷。

▲▼氣象署氣象預報員張承傳，分析除夕至開工日（1月29日至2月3日）天氣概況。（圖／氣象署）

▲除夕至初三白天，天氣穩定。初三晚間起鋒面接近，初四、初五預計降雨增加。（圖／氣象署提供）

連假最後兩天（2月1日至2日）六日將有冷空氣南下，到開工2月3日（下周一）當天再現低溫。尤其周五晚間起鋒面接近，周六（初四）鋒面通過，降雨機率增加，周日（初五）迎鋒面的北部、東半部都可能有降雨。

天氣風險公司分析師林孝儒也在粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，整體來看，今除夕至初三（周五）白天氣溫偏冷，但天氣穩定，適合戶外活動；周五晚間起天氣將有逐漸轉差趨勢，周六和周日連假最後2天，天氣較不穩定，將有陰雨，出門安排需留意天氣變化。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
黃云歆除夕嫁了！「浩子帶女兒證婚」紅包寫滿字　她看完淚崩
DeepSeek橫空出世！「低成本革命」屠殺AI業　背景影響
DeepSeek神秘創始人國中照曝光　好友：太紅了！他要躲起
快訊／竹東三環幫大老被開槍斷掌亡　接應者潛逃後返台聲押獲准
再婚喊「餘生是妳晚點沒關係」　陳彥翔哥道歉：是我不夠勇敢

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

過年不用再假笑伺候！她喊話「別覺得離婚就孤單」　網：自由無價

台鐵推春節限定「開運便當」！限7天開賣　可吃到獅子頭年菜

只剩爸媽...人妻想回娘家圍爐！公婆撂1句狠話　網笑：快謝主隆恩

除夕旺財攻略！奇門遁甲神奇催財術　吉時催財賺一整年

出遊把握初三前！初一氣溫回升　連假最後2天陰雨「再現低溫」

發票中200萬能躺平嗎？過來人嘆「沒有一夜暴富」：照樣當社畜

快訊／17縣市低溫特報！4地「非常寒冷」剩6度　凍到明天

羅東博愛醫院電腦導航系統3D手術　為9歲女童開腦治好癲癇

震不停！台灣位移「離中國大陸越來越近」　9年對比圖差很大

1讚10元安太座！醫發文不到2小時「讚數狂飆」　妻：別心疼他荷包

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

新竹雙載機車撞貨車尾門　夫妻送醫仍不治

【看似選擇題實則送命題】模仿女友購物時的地獄問答：只有我在付出

金鍾國的本職是...歌手or健身教練？

黑柴跟著一起唱生日快樂歌 還舉手許願！奴才：成精了

【趕快吃吧QQ】女鼓起勇氣幫妹妹餵食守宮　直接緊張到聲音顫抖XD

Mandy沒聽過伍佰的歌 汪小菲臭臉甩頭就走

【母貓有蛋蛋！？】貓咪長大才驚訝發現牠是公的！飼主大崩潰

過年不用再假笑伺候！她喊話「別覺得離婚就孤單」　網：自由無價

台鐵推春節限定「開運便當」！限7天開賣　可吃到獅子頭年菜

只剩爸媽...人妻想回娘家圍爐！公婆撂1句狠話　網笑：快謝主隆恩

除夕旺財攻略！奇門遁甲神奇催財術　吉時催財賺一整年

出遊把握初三前！初一氣溫回升　連假最後2天陰雨「再現低溫」

發票中200萬能躺平嗎？過來人嘆「沒有一夜暴富」：照樣當社畜

快訊／17縣市低溫特報！4地「非常寒冷」剩6度　凍到明天

羅東博愛醫院電腦導航系統3D手術　為9歲女童開腦治好癲癇

震不停！台灣位移「離中國大陸越來越近」　9年對比圖差很大

1讚10元安太座！醫發文不到2小時「讚數狂飆」　妻：別心疼他荷包

過年不用再假笑伺候！她喊話「別覺得離婚就孤單」　網：自由無價

年薪800多萬還是買不起　夫妻無奈繼續租屋：不想當有房窮人

看桃園房「連三次碰到1情況」　他超怕買不到！內行給建議

台鐵推春節限定「開運便當」！限7天開賣　可吃到獅子頭年菜

賴清德春節喊「朝野團結」　藍委轟：人格分裂還是思覺失調？

全球女性胸部大小排名曝！　台灣尺寸倒數「1原因」反更健康

DeepSeek崛起、輝達結束獨霸時代！　陸行之曝對台積電影響

《鬧著玩》黃云歆除夕嫁了！「浩子帶女兒現身證婚」紅包寫滿字 她看完淚崩

只剩爸媽...人妻想回娘家圍爐！公婆撂1句狠話　網笑：快謝主隆恩

人肉砲彈畫面曝！三寶轎車「切西瓜」　騎士重摔手腳全斷

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

生活熱門新聞

極樂越南！友忍4天破防「激戰混血妹」他一旁看傻

火燒車抱出4孩童　英雄老闆發文了

陳彥翔哥再婚！小姨子傻眼「你弟燒光我姊餘生」：亡姊很氣

「台積電ADR」重挫14.25％　股民紅包發不出來

火燒車救人英雄　板模工：竟是我老闆

老闆衝火燒車救人　員工曝私下對話

買鹽酥雞只點一根米腸　老闆秒回「那我不炸了」被灌爆

除夕團圓飯　民俗專家示警「3道菜」別上桌

快訊／22:59嘉義大埔規模4.6「極淺層地震」　最大震度4級

噁！新竹城隍廟旁名店「闆娘對嘴喝完再上菜」

20縣市低溫特報！急凍剩6度時間曝

老闆過世...宜蘭必吃烤香腸「無限期休息」

紅包「14禁忌」一次看！包「1數字」犯大忌

再婚喊「餘生是妳晚點沒關係」！陳彥翔哥道歉了

更多熱門

相關新聞

除夕寒流發威！彰化32小時內70人送醫救護　4人無呼吸心跳

除夕寒流發威！彰化32小時內70人送醫救護　4人無呼吸心跳

今(27日)除夕寒流發威，清晨最低溫出現在新北石碇於00：43測得3.6℃，嘉義以北、南投及宜蘭有局部６度以下低溫發生的機率。消防局統計，彰化縣從昨(27日)0時到今天清晨8時，32小時有70人送醫院救護，其中有4人到院無呼吸心跳，消防局提醒民眾，外出要注意保暖。

震不停！台灣位移「更靠近中國」　9年對比圖差很大

震不停！台灣位移「更靠近中國」　9年對比圖差很大

寒流威力今晚明晨達顛峰「低溫探6度」　開工日又有冷氣團

寒流威力今晚明晨達顛峰「低溫探6度」　開工日又有冷氣團

台南市府緊急新增收容處所提供保暖物資確保安心過年

台南市府緊急新增收容處所提供保暖物資確保安心過年

彰化32小時內72人急病救護　4人命危

彰化32小時內72人急病救護　4人命危

關鍵字：

春節天氣寒流冷空氣氣象署天氣風險

讀者迴響

熱門新聞

大樂透1億一注獨得　「錢送你」開出頭獎

極樂越南！友忍4天破防「激戰混血妹」他一旁看傻

火燒車抱出4孩童　英雄老闆發文了

陳彥翔哥再婚！小姨子傻眼「你弟燒光我姊餘生」：亡姊很氣

5對「沒想到是閨蜜」組合

拍床戲「螢幕上看不見的4內幕」

「台積電ADR」重挫14.25％　股民紅包發不出來

DeepSeek屠殺輝達！　神秘老闆梁文鋒起底

即／彰化火警一家4口父子雙亡　7月大女嬰除夕也走了

DeepSeek撼動AI生態　輝達股價大跌

不是肥肉！過年「4食物」膽固醇最高　營養師示警了

火燒車救人英雄　板模工：竟是我老闆

蔡允潔小年夜證實懷孕了！

老闆衝火燒車救人　員工曝私下對話

買鹽酥雞只點一根米腸　老闆秒回「那我不炸了」被灌爆

更多

最夯影音

更多

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

新竹雙載機車撞貨車尾門　夫妻送醫仍不治

【看似選擇題實則送命題】模仿女友購物時的地獄問答：只有我在付出

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面