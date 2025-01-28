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川普曾揚言要離間俄中　專家曝「習普有共同目標」：恐不容易

▲▼習近平見普丁。（圖／翻攝自新華社）

▲川普試圖離間俄中關係，但專家認為，這恐怕沒那麼容易。（圖／翻攝自新華社）

文／中央社

美國總統川普去年競選總統期間曾在受訪時稱，他有意出手離間俄羅斯和中國；此外，他的團隊之中，也有重要成員傾向降低美俄緊張關係、以聚焦應對中國。不過，有專家指出，破壞俄中夥伴關係恐沒那麼容易。

俄羅斯知名俄中關係專家、柏林智庫「卡內基俄羅斯歐亞中心」（Carnegie Russia Eurasia Center）主任陳寒士（Alexander Gabuev）去年12月在美國「外交事務」（Foreign Affairs）期刊撰文，分析為何離間俄中、甚至「聯俄制中」的難度不低。

獲川普提名出任白宮國家安全顧問的瓦爾茲（Mike Waltz）曾在英國「經濟學人」（The Economist）期刊撰文提到，美國應儘速促成烏克蘭戰爭趨於停止，以利將資源移轉至應對「來自中國共產黨的更大威脅」。

陳寒士則指出，儘管川普（Donald Trump）新政府將分別給莫斯科和北京帶來不一樣的難題，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）和中國國家主席習近平不擔心華府有能力造成俄中關係出現實質裂痕。首先，美方是否能達成川普設定的目標、儘早促成俄羅斯與烏克蘭「停火」，事實上仍充滿不確定性。

陳寒士分析，若普丁對停戰條件不滿意，俄方很有可能會繼續戰爭，影響美方集中資源應對中國。副總統范斯（J.D.Vance）及烏克蘭－俄羅斯特使凱洛格（Keith Kellogg）等川普國安團隊成員，過往曾提出的「止戰」構想包括俄烏雙方沿著既有接觸線停火、以及「長期中止」烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）的計畫。

儘管這樣的條件看似對莫斯科有利，陳寒士指出，目前沒有跡象顯示普丁願意退讓、放棄他最初設定的目標，也就是達成所謂的「烏克蘭去軍事化和去納粹化」。

「去軍事化、去納粹化」實務上至少是強行造成烏克蘭政權變更、解除烏克蘭的軍事抵抗能力，並由莫斯科決定烏克蘭的對外事務。相較於西方憂懼局勢升高、有動機要為援烏設下「停損點」，陳寒士指出，普丁願意持續打消耗戰。

另一方面，即使美方果真促成俄烏之間的停火協議、並因此放鬆對俄制裁，這也不意味歐洲必然買帳。

陳寒士認為，許多歐洲國家對普丁領導下的俄羅斯依然將抱持戒心，也不會願意回到2022年俄羅斯全面侵略烏克蘭以前，各國對俄羅斯的能源和經濟依賴。

此外，俄羅斯如今在經濟層面非常依賴中國，且依賴程度越來越高，「戒斷」非一蹴可幾。

陳寒士指出，過去兩年，俄羅斯40%的進口貿易源自中國、出口貿易則有30%是以中國為目的地。要扭轉俄羅斯對中國的經濟依賴、拉攏莫斯科以對付北京，美國和歐洲勢必得增加與俄羅斯的經貿互動，但這恐怕很難達成。

最後，陳寒士提到，普丁和習近平都知道，這是川普最後一次擔任總統，下一位美國總統可能推翻川普在任期內達成的協議。川普任期至2029年，而普丁和習近平都打算繼續掌權至2029年以後。

普丁和習近平關係良好，且都不信任華府，也都期待在多極（multipolar）新興國際秩序中，俄、中以及他們個人能夠取得更強大地位、削弱美國。

陳寒士指出，綜合評估各項因素，俄中夥伴關係基礎夠堅實，有條件保持穩定、甚至進一步成長。外界對任何「離間俄中」策略的可能效益，不容過度樂觀。

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