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輝達：DeepSeek日後會需要更多輝達AI晶片

▲輝達（NVIDIA）。（圖／路透）

▲輝達股價27日應聲大跌17%。（圖／路透）

文／中央社舊金山27日綜合外電報導

輝達公司（Nvidia）27日表示，中國人工智慧（AI）公司「深度求索」（DeepSeek）的進展顯示其晶片對中國市場的實用性，未來將需要更多輝達晶片以滿足DeepSeek服務需求。

由於投資人擔心DeepSeek使用輝達晶片遠比美國公司更少，卻能媲美OpenAI等競爭對手，輝達股價27日應聲大跌17%，輝達隨後發布一份聲明。

輝達在聲明中表示：「DeepSeek的工作顯示，如何使用這項技術來創建新模型，並利用完全符合出口管制規定的廣泛可用模型與運算。」

DeepSeek其中一份研究報告顯示，DeepSeek已使用約2000片輝達H800晶片，這種晶片設計符合美國2022年公布的出口管制規範，但專家向路透社表示，這些規範幾乎無法減緩中國的AI進展。

美國的微晶片出口管制，旨在遏制中國發展用於核武及AI系統的超級電腦。

▲▼中國AI黑馬DeepSeek震撼晶片市場。（圖／路透）

▲中國AI黑馬DeepSeek震撼晶片市場。（圖／路透）

蘭德公司（RAND Corp）技術分析資深顧問古德瑞契（Jimmy Goodrich）表示，中國至少有12台搭載大量輝達晶片的主要超級電腦，這些晶片在DeepSeek學習如何變得更有效率時，仍能合法購買。美國的AI公司也一直高度重視運算效率。

古德瑞契指出：「DeepSeek並非橫空出世，他們多年來都在打造模型。外界長久以來都知道DeepSeek有一個很棒的團隊，他們要是獲得更多運算資源，天知道他們能力會有多強。」

DeepSeek於27日面臨大量新用戶湧入的挑戰。輝達表示，這證明了輝達晶片仍需求旺盛。服務新客戶的過程被AI公司稱為「推論」（inference）。

輝達透過聲明表示：「推論需要大量輝達繪圖處理器（GPU）和高效能網絡。」

輝達正在銷售一款名為H20的晶片，以符合最新的出口管制規定。古德瑞契表示，雖然這些出口管制限縮了這款晶片對於AI訓練的實用性，但它「在推論方面可能是世上最好的晶片」。

他說：「華府還會讓世上最棒的推論晶片賣給中國多久？」

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