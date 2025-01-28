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大陸 大陸焦點 特派現場

DeepSeek創辦人發跡投資界　用AI炒股掌千億私募基金

▲▼DeepSeek創辦人梁文鋒。（圖／翻攝CCTV）

▲DeepSeek創辦人梁文鋒。（圖／翻攝微博）

文／香港01

大陸國產大模型公司杭州深度求索（DeepSeek）開發的AI應用程式引發全球轟動，Deepseek創始人梁文鋒的背景也受到關注。

浙大碩士畢業後創業　用AI投資

綜合陸媒報導，梁文鋒1985年出生於廣東省湛江市。2002年，以湛江的吳川市第一中學「高考狀元」的成績考入浙江大學電子信息工程專業，並在隨後的幾年裡繼續深造，最終於2010年獲得信息與通信工程碩士學位。

在校期間，他對金融市場產生了濃厚的興趣。特別在2008年全球金融危機之際，他帶領團隊探索了機器學習技術在全自動量化交易中的應用潛力。

2013年，他與浙大同學徐進共同創立了杭州雅克比投資管理有限公司，兩年後又成立了杭州幻方科技有限公司，致力於通過數學和人工智能進行量化投資。2015年的市場波動中，幻方依靠先進的高頻量化策略取得了令人矚目的成績。

▼梁文鋒出席大陸國務院總理李強召開的座談會。（圖／翻攝CCTV）

▲▼DeepSeek創辦人梁文鋒是李強座上賓！上周在國務院座談會「第四位發言」。（圖／翻攝CCTV）

入列國內量化私募領域「四大天王」

2016年是幻方的重要轉折點。這一年，公司推出了首個基於深度學習的交易模型，並實現了所有量化策略的AI化轉型。2018年，幻方正式確立了以AI為核心的發展戰略。

2021年，幻方的資產管理規模突破千億大關，躋身國內量化私募領域的「四大天王」之列。2023年，他創辦深度求索DeepSeek，專注於做真正人類級別的人工智能。

「來自東方的神秘力量」

DeepSeek憑著其性能優越且性價比極高的大語言模型，被矽谷同行譽為「來自東方的神秘力量」。

2024年5月初，DeekSeek宣布，其開源模型DeepSeek-V2的推理成本被降到每百萬token僅 1塊錢，約等於GPT-4 Turbo的七十分之一。隨後，國內排名靠前的大模型先後跟進，最高降幅甚至高達97%。經此一役，DeepSeek解鎖了一個新綽號——AI界的拼多多。

杭州深度求索於本月20日正式發表推理大模型DeepSeek-R1，甫推出便憑藉其「物美價廉」的特性，在海外開發者社群中引起了轟動。

作為開源模型，DeepSeek-R1在數學、程式碼、自然語言推理等任務上的表現，能比肩OpenAI o1模型正式版，並採用MIT授權協議，支援免費商用、任意修改和衍生開發等。

本月20日，大陸國務院總理李強主持召開專家、企業家和教科文衛體等領域代表座談會，聽取對《政府工作報告（徵求意見稿）》的意見建議，梁文鋒在會上發言。央視《新聞聯播》播出該畫面，讓許多人第一次看到了他的真實面孔。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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