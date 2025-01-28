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DeepSeek橫空出世！「低成本革命」屠殺AI業　背景&影響一次看

▲▼中國AI黑馬DeepSeek震撼晶片市場。（圖／路透）

▲中國AI黑馬DeepSeek橫空出世，震撼了整個美國AI產業。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）推出新AI模型DeepSeek R1，以驚人低成本實現與OpenAI等巨頭相媲美的性能，不僅挑戰美國在AI領域的主導地位，也標誌著全球AI競爭格局可能迎來重大轉變，令華爾街感到不安。CNN在27日撰文對DeepSeek進行詳細介紹，並分析了DeepSeek將對美國與科技業帶來的影響。

R1：一場低成本的革命

DeepSeek R1是中國AI新創公司DeepSeek今年1月20日新開發的AI模型，其能力足以媲美美國科技巨頭OpenAI的GPT-4、Meta的Llama，以及Google的Gemini等頂級模型。

然而，DeepSeek R1的成本只有區區560萬美元（約新台幣1.8億元），相較於其他科技巨頭在AI技術上花費的數十億美元，這一成本不過是它們的零頭，有Meta員工更透露，相關數字在Meta不過是一名高層的薪水。DeepSeek指出，R1可在低功耗晶片上運行，這在美國限制向中國出口高性能人工智慧晶片的背景下更顯得意義重大。

▲▼中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）創辦人梁文峰。（圖／翻攝微博）

▲DeepSeek創辦人梁文峰自小展現出非凡數學天賦，成立公司1年就推出震驚業界的產品。（圖／翻攝微博）

DeepSeek是何方神聖？

DeepSeek是中國對沖基金經理梁文鋒在2023年底新成立的AI新創公司，它僅用一年時間就實現了震撼矽谷的技術突破。這家公司以開源方式發布R1，使其他企業能基於相關模型進一步改進。R1推出後迅速引發市場關注，APP的下載量更在一周內飆升至200萬次，超越ChatGPT，成為人工智慧領域的一大焦點。

DeepSeek為何如此受矚目？

AI是一種極為耗電、成本極高的技術。為此，美國最有實力的幾個科技巨頭前仆後繼地搶購核能公司，以便為AI模型提供必要電力。去年，OpenAI表示AI產業需要數兆美元的投資，才能支援高需求晶片的開發；Meta上周也宣布今年將在AI開發上投入逾650億美元（約新台幣2.1兆元）。隨著DeepSeek只花費560萬美元就成功訓練R1，美國業界對需要為AI投入多少資本的共識發生了巨大變化，不少人認為DeepSeek將推動AI產業進入新時代，讓工作更有效率。

▲▼DeepSeek來勢洶洶，輝達股價大跌。（圖／路透）

▲DeepSeek來勢洶洶，輝達股價大跌，市值一天蒸發了新台幣19兆元。（圖／路透）

美國科技領先地位受挑戰

DeepSeek的成功讓人們開始質疑美國對AI技術的壟斷地位。美國政府多次以國家安全為由限制向中國出口高階晶片，但R1的低成本運作能力似乎表明，這些限制未能阻止中國實現技術突破，也引發了外界對美國科技業無敵光環的質疑。這一發展同時也撼動了整個華爾街，美國多數科技股在27日的股市中慘遭血洗。

分析認為，R1的出現加劇了對美國企業支出規模及效益的質疑，未來AI產業可能迎來更有效率的營運模式，並對全球經濟帶來深遠影響。

然而，DeepSeek的能力目前主要集中於大語言模型，仍無法滿足一些需要龐大基礎設施的高端AI功能需求。此外，專家認為，美國仍擁有雄厚的科技與人才基礎，短期內難以被取代。

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