DeepSeek重創矽谷！　川普回應：是美國AI產業的一記當頭棒喝

▲美國總統川普對DeepSeek的橫空出世持正面態度。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）推出低成本、高效能的人工智慧模型，震撼整個矽谷與科技業。對於DeepSeek帶來的衝擊，美國總統川普27日表示，DeepSeek現象其實是好事一件，因為這一進展對美國的AI領域是一記當頭棒喝，認為這既是一個挑戰，也是一項資產，將推動美國企業改進技術以保持領先地位。

據路透社報導，川普27日在佛州發表談話時指出，DeepSeek的橫空出世應給美國敲響警鐘，美國必須更專注於競爭，才能確保在AI領域的主導地位。不過，川普認為這一進展對美國AI是一件好事，因為隨著中國找到更具成本效益的方法，就有助於美國降低開發成本，並實現相同結果。

川普認為，這將促使美國公司效仿，未來AI產業就不必再投入大量資金，進一步提升創新能力並降低資源消耗。他強調，美國擁有世界上最傑出的科學家，創新能力無可匹敵，即使是中國領導人也承認美國在科技領域的卓越地位，因此他認為中國AI技術的進步是一個「積極的發展」，將推動全球競爭，促使美國以更有效率的方式應對未來挑戰。

在12月27日的美國股市中，DeepSeek的橫空出世引發了市場震動。全球投資者因擔憂中國的低成本AI模型對美國企業構成威脅，紛紛拋售科技股。