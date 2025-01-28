TikTok買家曝光！　川普證實「微軟正在洽談收購事宜」

▲川普首度公開表示，微軟正在洽談收購TikTok的相關事宜。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普下令延長短影音平台TikTok禁令後，首度公開表示，微軟（Microsoft）正在洽談收購TikTok的相關事宜，他希望能看到各方對這款應用進行競標。

根據《路透社》報導，川普27日向記者表示，微軟正在洽談收購TikTok的相關事宜，他希望能看到各方對這款應用進行競標。

不過，微軟與TikTok未立即回應置評請求。

川普此前曾表示，他正與多方討論有關收購TikTok的可能性，並預計會在未來30天內對這款應用的未來作出決定。

美國國會去年通過俗稱「不賣就禁」的美國聯邦法律，要求TikTok母公司字節跳動（ByteDance）在本月19日前脫手TikTok，否則TikTok將在美國被禁，而後TikTok確實曾短暫熄燈，影響美國境內約1.7億使用者。

川普20日宣誓就職後隨即簽署行政命令，尋求將「不賣就禁」法延後75天執行。

事實上，數日前曾傳出甲骨文（Oracle）有意購買TikTok，但川普當時否認曾與甲骨文董事長艾利森（Larry Ellison）談論過相關事宜，「我與許多人談過TikTok，大家對TikTok都非常感興趣，不是跟甲骨文，許多重要人士正在與我討論購買事宜。」