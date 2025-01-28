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飛機上帶有豬肉餐點不得帶入境　第2次查獲最高開罰百萬

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲「蛇龍舞春•新住民圍爐」活動 。（圖／移民署南區事務大隊屏東縣服務站提供）

記者陳崑福／屏東報導

移民署南區事務大隊屏東縣服務站為讓在臺的新住民朋友感受年節氣氛，與屏東縣新住民文化經貿交流協會共同舉辦「蛇龍舞春•新住民圍爐」活動，邀請轄內新住民家庭同樂，場面熱絡。

▲「蛇龍舞春•新住民圍爐」活動 。（圖／移民署南區事務大隊屏東縣服務站提供）

▲「蛇龍舞春•新住民圍爐」活動 。（圖／移民署南區事務大隊屏東縣服務站提供）

活動中除由印尼籍羅金育講師分享印尼與臺灣年節的差異，並手作「科摩多龍鑰匙套」，另有多位新住民朋友提供拿手的家鄉年節菜，最後還有「法令宣導有獎徵答」及「交換禮物」遊戲，讓參加的新住民家庭有吃有玩又有禮物可拿，新的一年幸福感滿滿。

羅金育擔任多元文化講師；她表示，印尼華人的新年其實和臺灣差不多，都有穿新衣、戴新帽、放鞭炮以及發壓歲錢的習俗。而穆斯林的新年則落在每年的4至5月間，必須經過1個月的齋戒月，在日出至日落間禁止飲食，且為了迎接新的一年到來，會到廟裡進行祈禱活動。

羅老師為了讓聽課的朋友能更了解印尼，除了介紹印尼新年習俗、食衣住行等，還特別介紹僅印尼科莫多島才有的巨型蜥蜴「科摩多龍」，並於課程中加入「科摩多龍鑰匙套」DIY。可愛版的科摩多龍外型像一條小蛇，加上印尼圖騰彩繪及鑽飾，喜慶的造型象徵龍去蛇來、蛇來運轉。

這次活動協請新住民朋友準備自己家鄉的特色年菜，諸如薑黃飯、巴東牛、糯米糕及越南春捲等，並讓新住民朋友介紹自己準備的菜餚，以及分享在臺生活與對新年的期許。

來自越南的小莉說，因為今年孩子準備聯考，未能返回家鄉，非常思念遠在越南的家人，這次準備的拿手好菜越式蝦餅，是傳承自母親的好手藝，希望能和臺灣的朋友分享，也讓無法回鄉的新住民朋友能一解鄉愁。而來自馬來西亞的劉木蓮曾與兒子參加移民署第10屆築夢計畫並獲選，此次也提供自製自售的椰糖巧克力讓大家品嚐，並化身宣傳大使，向現場新住民朋友分享築夢計畫的參加心得。

屏東縣服務站主任武淑賢表示，屏東站每年於農曆年前都會舉辦新春活動，除了讓新住民朋友與移民署同仁近距離接觸，聯絡感情，也希望藉由活動讓無法返鄉過年的新住民朋友，能感受到移民署的溫暖，一解思鄉之愁。另特別提醒新住民及移工朋友，為防堵非洲豬瘟，新年送禮一定要多加留意肉製品來源產地，切勿上網購買來路不明及跨境輸入肉品，或委託親友跨國寄送。另外飛機航班提供餐點也不可攜帶入境，若違規攜帶豬肉產品遭查獲，第1次裁罰新臺幣20萬元罰鍰，第2次違規者即裁罰新臺幣100萬元。

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