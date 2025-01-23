　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

年貨採購最強攻略　獨家新春會員福利大升級就在家樂福

▲▼家樂福,會員福利,年節採購,點數累積,年度回顧,採買,過年,年節。（圖／資料照）

▲在家樂福一次購足家中年貨與日用品，不僅省時方便，更能將消費累積集中，讓累加的紅利點數和折扣回饋超有感！（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

總是喜歡趁著年節採購，一次購足家中年貨與日用品，不僅省時方便，更能將消費累積集中，如此累加紅利點數與折扣回饋讓人超有感！一向大力寵愛會員的家樂福聽到消費者心聲，即日起，只要是會員，年節採購獨家折扣攻略、大年初二「回娘家滿額禮」，通通都滿足，省錢折扣大大滿意！現在就手指一動，點進家樂福APP或家樂福官方粉絲團貼文瀏覽由家樂福精心規劃的「家樂福會員購物車年度回顧」(https://pse.is/6ycx7v)，就能驚喜發現自己過去一年（2024年）的消費分析與點數累積歷程，如果還不是會員的話，也沒關係，可以來看看家樂福有什麼精彩故事和2024年度熱銷商品排行榜有哪些，心動了就趕快行動！

▲▼家樂福,會員福利,年節採購,點數累積,年度回顧,採買,過年,年節。（圖／資料照）

▲▼家樂福,會員福利,年節採購,點數累積,年度回顧,採買,過年,年節。（圖／資料照）

快來造訪：家樂福會員年度回顧 https://pse.is/6ycx7v

全新推出「家樂福會員購物車年度回顧」　專屬生活家頭銜獲得獎勵優惠任務
即日起點開「家樂福會員購物車年度回顧」(https://pse.is/6ycx7v)，會看到有趣的圖像化互動方式，這是新型的年度會員活動！根據個人2024的消費分析與點數歷程，歸結出購買喜好，並給予專屬頭銜，如：常常購買酒類就是「微醺品酒師」、總是抱回生鮮蔬菜與進口商品，是「世界美食通」不二人選，此外還有「暖心大廚神」、「地球守護神」、「玩美生活家」，甚至還有「家樂福幸運星」等頭銜，針對不同興趣喜好獲得獎勵任務與推播優惠訊息，成為家樂會員就如同重視生活品質的「生活家」，並能參與會員專屬商品新年滿額九折活動，為節慶年度採購增添窩心又真正有感的高CP值優惠。

▲▼家樂福,會員福利,年節採購,點數累積,年度回顧,採買,過年,年節。（圖／資料照）

獨家會員攻略與滿額禮　過年吃的用的穿的來家樂福通通有
屬於家樂福會員的年節專屬採購優惠，採取全方位式的一站購足便利，「新年來家 大大滿足」的會員專屬活動攻略，含括掃除清潔收納用具、冰箱洗衣機家電換新、生活暨開學用品、沖泡飲品與米麵冬粉，以及各類家樂福自有品牌商品等過年吃的用的穿的，來家樂福通通皆能備齊購全，一次買滿買好的加總消費，累積越多的現金折價或加碼紅利點數，甚至進階參加滿額抽百萬電動車活動，數都數不完的好禮優惠，家樂福總是用實力寵愛會員！

另外加碼大年初二「回娘家滿額禮」，家樂福實體門市備有多款精緻禮盒與年節適用禮品，回娘家送禮超方便！會員量販店單筆消費滿1,500元、超市滿888元，即獲贈由松山奉天宮加持的家樂福開運迷你茭杯組(全台限量共30000組)，天公加持，愈添喜氣好運。

▲▼家樂福,會員福利,年節採購,點數累積,年度回顧,採買,過年,年節。（圖／資料照）

▲▼家樂福,會員福利,年節採購,點數累積,年度回顧,採買,過年,年節。（圖／資料照）

專屬VIP好禮再升級　自然無添加洗沐禮盒舒心過好年
專屬會員過年好禮還沒完，累積升級為VIP，家樂福精心挑選台灣在地香草品牌的自然無添加月桃尤加利肥皂草強健洗髮露與尤加利薄荷肥皂草全身潔淨露禮盒，高質感包裝讓VIP會員擁有極致的專屬感！只要在一年內於家樂福店內持會員卡消費累積達金額10萬元以上，即成為VIP會員，重點好康如：消費每1元，可累積1.5點紅利點數、生日購物享紅利點數30倍、不定期推撥VIP會員限量商品預購訊息…等，把家中年度採購大小事通通交給家樂福，讓實質專屬福利真正能有感享受。

▲▼家樂福,會員福利,年節採購,點數累積,年度回顧,採買,過年,年節。（圖／資料照）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
下令槍殺4名索馬利亞海盜！高雄籍漁船大陸船長重判26年定讞
徐乃麟違停紅線「遭檢舉」開罰　怨警「太嚴格」還想拖人下水
施景中遭指綠營側翼稱「錯愕」　陳菁徽怒嗆：就是名副其實的造謠
快訊／高雄某派出所槍響！所長清槍走火記一大過
快訊／中居正廣宣布引退！　經紀公司跟著關閉…性醜聞害慘電視台
快訊／違停遭開罰　徐乃麟回應了
賴清德公布憲訴法　批示：破壞政府體制宜聲請憲法法庭裁判
手抱盆栽「出芋新生」！鈕承澤假釋第一站去這裡
過年玩命拍法？　陸年輕人用「爆竹炸麵粉」…秒炸出5m蘑菇雲
快訊／徐乃麟違停與2警開戰　他直擊「最後強勢開單」！
轟賴政府帶頭造謠！國民黨團赴警局告發「5部會」違反《社維法》

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

神秘春聯瘋傳！網友崩潰：這字我怎麼猜？！家樂福「EMO吉」互動掀新年熱潮

摩斯春節+開工優惠一次看！抹茶紅豆米派免費吃、咖啡買1送1

超商新春刮刮樂大集合！抽百萬購物金、iPhone16、黃金大獎

Global Mall新春多元回饋創新高！卡有利最高回饋8%　福袋加碼抽地中海米其林美食旅

大方實用又不失質感！「油品禮盒」成2025新年送禮熱門選擇！

年貨採購最強攻略　獨家新春會員福利大升級就在家樂福

超巨堅果驚艷登場！KING堅果掀起健康送禮新風潮

全家Let's Café春節、開工優惠搶先看！J人、P人過年爽爽喝

石二鍋冬瓜檸檬超商喝得到！7-11銅板價新品開賣　整顆布丁泡芙夯

買冰紅茶狂拿8個奶精球！摩斯出手了　多拿糖包、酸甜醬都要付錢

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

「AI女神」李珠珢加盟富邦！　Fubon Angels超級生力軍報到

【自信100實力0】女孩玩拳擊機全力一揮還摔跤

#玉井大廈 支撐鋼柱架設完成！開放住戶取物

蕭煌奇自Cue地獄哏　突往後轉：這裡有人嗎？

轎車臨停消防通道塞整條巷弄　男好心讓道被嗆：另一條可以走

【妳回家算了XD】車禍夫請老婆扶起床卻放屁　她笑翻一巴掌打到他傷口

柯爸病危！柯文哲探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

摩斯春節+開工優惠一次看！抹茶紅豆米派免費吃、咖啡買1送1

超商新春刮刮樂大集合！抽百萬購物金、iPhone16、黃金大獎

Global Mall新春多元回饋創新高！卡有利最高回饋8%　福袋加碼抽地中海米其林美食旅

大方實用又不失質感！「油品禮盒」成2025新年送禮熱門選擇！

年貨採購最強攻略　獨家新春會員福利大升級就在家樂福

超巨堅果驚艷登場！KING堅果掀起健康送禮新風潮

全家Let's Café春節、開工優惠搶先看！J人、P人過年爽爽喝

石二鍋冬瓜檸檬超商喝得到！7-11銅板價新品開賣　整顆布丁泡芙夯

買冰紅茶狂拿8個奶精球！摩斯出手了　多拿糖包、酸甜醬都要付錢

美式賣場隱藏版「解膩神器」被網友挖出！亞洲首發氣泡水果飲超天然　大人小孩都搶著喝

最低每度5.8元起！EVOASIS推春節充電優惠、新制度加快充電效率

損國家形象！成人展爆「禁止在政府場館舉辦」　主辦人米砂開罵

批賴清德「直接下條子」給憲法法庭審判長　黃國昌：破壞國家體制

摩斯春節+開工優惠一次看！抹茶紅豆米派免費吃、咖啡買1送1

詐領助理費128萬「認罪+全數繳回」　新北市議員曾煥嘉判3年

天龍國連10年進榜交易最熱路段曝光　竟還買得到5字頭

屬蛇免費玩！全台樂園「春節優惠」來了　6歲以下只要1元

春節寒流殺到！天冷2因素讓「流鼻血」易發生　戴口罩防範有奇效

韓國瑜率團訪華府2大智庫！　閉門會議「3大共識」曝光

徐乃麟違停紅線「遭檢舉」開罰　怨警「太嚴格」還想拖人下水

#台南 17人橋下圍帆布聚賭！ 警扮釣客破 #極簡風 賭場

消費熱門新聞

美式賣場驚現神級解膩飲小孩搶喝

全家「吉伊卡哇咖啡杯」要來了！

石二鍋冬瓜檸檬超商喝得到！7-11銅板價新品開賣

AI時代已來！你的網路撐得住嗎？

吉伊卡哇周邊一次收！毛茸提袋、招財公仔超萌

超商開賣現打草莓牛奶、40款甜品　霜淇淋買2送2

麥當勞過年限定金迎招財系列明天開賣

超商咖啡春節買1送1！連假優惠一次看

全家春節、開工優惠搶先看

全家1招省錢「6元喝仙女紅茶」！

4大超商「新春刮刮樂」大集合！

買冰紅茶要8個奶精球！摩斯出手了

「奶粉罐藏30萬私房錢」被挖出！苦主爸哭了

全家咖啡快閃52折起！小七38杯888元

更多熱門

相關新聞

除夕到初一極冷　春節4高山有望降雪

除夕到初一極冷　春節4高山有望降雪

今年過年極冷，周日起氣溫驟降，將有強烈冷氣團或寒流南下，氣象專家林得恩表示，最冷時段將落在除夕到初一清晨，配合水氣，研判周日、下周一小年夜中部以北3000公尺以上高山有降雪機會，合歡山、雪山、南湖圈谷及玉山等都是追雪最佳熱點。

台南市尋人高手再助離散31年母女團聚

台南市尋人高手再助離散31年母女團聚

全台有雨「下最大」地區曝　入冬最強冷空氣過年到

全台有雨「下最大」地區曝　入冬最強冷空氣過年到

春節將至「回婆家」好焦慮？

春節將至「回婆家」好焦慮？

換新鈔排爆「一堆人不用上班」！行員曝1現象

換新鈔排爆「一堆人不用上班」！行員曝1現象

關鍵字：

家樂福會員福利年節採購點數累積年度回顧採買過年年節

讀者迴響

熱門新聞

今「送神日」6禁忌　1動作恐衰整年

即／娃娃車接3歲童上學！才知他命喪火海

一家四口感冒　醫見不對勁「夾出鼻腔秘寶」爸媽驚恐

快訊／柯探視父近半小時離開新竹台大

表姪女亂倫人夫10幾次　正宮怒問：姨丈好用嗎

過年衝了！「4星座、4生肖」偏財運超旺

即／5億高中生夏男假結婚　二審仍判1年半

恐跌破5℃！　強冷空氣直衝南下時間曝

「三振舞女神」傳5倍價被挖走　中職成啦啦隊MLB

徐乃麟FB開戰！

快訊／高雄16F大樓清晨火警！　住戶一度受困

快訊／服刑1151天！鈕承澤假釋出獄了

即／鈕承澤笑容滿面步出監獄：最想回家陪媽媽

徐乃麟違停路邊開戰2警員

過年習俗禁忌一次看　今天就有事要做

更多

最夯影音

更多

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

「AI女神」李珠珢加盟富邦！　Fubon Angels超級生力軍報到

【自信100實力0】女孩玩拳擊機全力一揮還摔跤

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面