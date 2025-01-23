年貨採購最強攻略　獨家新春會員福利大升級就在家樂福

▲在家樂福一次購足家中年貨與日用品，不僅省時方便，更能將消費累積集中，讓累加的紅利點數和折扣回饋超有感！（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導



總是喜歡趁著年節採購，一次購足家中年貨與日用品，不僅省時方便，更能將消費累積集中，如此累加紅利點數與折扣回饋讓人超有感！一向大力寵愛會員的家樂福聽到消費者心聲，即日起，只要是會員，年節採購獨家折扣攻略、大年初二「回娘家滿額禮」，通通都滿足，省錢折扣大大滿意！現在就手指一動，點進家樂福APP或家樂福官方粉絲團貼文瀏覽由家樂福精心規劃的「家樂福會員購物車年度回顧」(https://pse.is/6ycx7v)，就能驚喜發現自己過去一年（2024年）的消費分析與點數累積歷程，如果還不是會員的話，也沒關係，可以來看看家樂福有什麼精彩故事和2024年度熱銷商品排行榜有哪些，心動了就趕快行動！

快來造訪：家樂福會員年度回顧 https://pse.is/6ycx7v

全新推出「家樂福會員購物車年度回顧」 專屬生活家頭銜獲得獎勵優惠任務

即日起點開「家樂福會員購物車年度回顧」(https://pse.is/6ycx7v)，會看到有趣的圖像化互動方式，這是新型的年度會員活動！根據個人2024的消費分析與點數歷程，歸結出購買喜好，並給予專屬頭銜，如：常常購買酒類就是「微醺品酒師」、總是抱回生鮮蔬菜與進口商品，是「世界美食通」不二人選，此外還有「暖心大廚神」、「地球守護神」、「玩美生活家」，甚至還有「家樂福幸運星」等頭銜，針對不同興趣喜好獲得獎勵任務與推播優惠訊息，成為家樂會員就如同重視生活品質的「生活家」，並能參與會員專屬商品新年滿額九折活動，為節慶年度採購增添窩心又真正有感的高CP值優惠。

獨家會員攻略與滿額禮 過年吃的用的穿的來家樂福通通有

屬於家樂福會員的年節專屬採購優惠，採取全方位式的一站購足便利，「新年來家 大大滿足」的會員專屬活動攻略，含括掃除清潔收納用具、冰箱洗衣機家電換新、生活暨開學用品、沖泡飲品與米麵冬粉，以及各類家樂福自有品牌商品等過年吃的用的穿的，來家樂福通通皆能備齊購全，一次買滿買好的加總消費，累積越多的現金折價或加碼紅利點數，甚至進階參加滿額抽百萬電動車活動，數都數不完的好禮優惠，家樂福總是用實力寵愛會員！

另外加碼大年初二「回娘家滿額禮」，家樂福實體門市備有多款精緻禮盒與年節適用禮品，回娘家送禮超方便！會員量販店單筆消費滿1,500元、超市滿888元，即獲贈由松山奉天宮加持的家樂福開運迷你茭杯組(全台限量共30000組)，天公加持，愈添喜氣好運。

專屬VIP好禮再升級 自然無添加洗沐禮盒舒心過好年

專屬會員過年好禮還沒完，累積升級為VIP，家樂福精心挑選台灣在地香草品牌的自然無添加月桃尤加利肥皂草強健洗髮露與尤加利薄荷肥皂草全身潔淨露禮盒，高質感包裝讓VIP會員擁有極致的專屬感！只要在一年內於家樂福店內持會員卡消費累積達金額10萬元以上，即成為VIP會員，重點好康如：消費每1元，可累積1.5點紅利點數、生日購物享紅利點數30倍、不定期推撥VIP會員限量商品預購訊息…等，把家中年度採購大小事通通交給家樂福，讓實質專屬福利真正能有感享受。