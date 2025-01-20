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年節走春來雲嘉南　6大特色遊程讓您好吃又好玩

▲春節連假即將到來，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署特別推薦雲嘉南地區6大必訪景點，歡迎按圖索驥規劃走春小旅行。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲春節連假即將到來，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署特別推薦雲嘉南地區6大必訪景點，歡迎按圖索驥規劃走春小旅行。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

9天春節連假即將到來，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署特別推薦雲嘉南地區6大必訪景點，包含人文地景、特色美食等亮眼行程，全都收錄在「好時光靚市集」網站，歡迎國人按圖索驥規劃走春小旅行，好好感受南部多元又深具魅力的好風光。

雲嘉南分署整合台南市巴克禮紀念公園永續經營協會、台南市月津文史發展協會、嘉義縣新港鄉南笨港休閒農業區發展協會、嘉義縣阿里山鄉山美社區發展協會、雲林縣古坑鄉華南社區發展協會及雲林縣虎尾鎮建國眷村再造協會等多元培力計畫單位，精選6個特色旅遊路線，藉由在地嚮導帶領遊客從不同角度深入體驗多樣風貌，盼能藉此帶動地方經濟、活絡產業發展。

▲春節連假即將到來，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署特別推薦雲嘉南地區6大必訪景點，歡迎按圖索驥規劃走春小旅行。（圖／記者林東良翻攝，下同）

其中，「巴克禮紀念公園」是全台首座在都會區保留荒野的生態公園，有都市綠肺美譽，生態豐富，小朋友可參加導覽與定向越野等活動，來公園不只散步，更能讓大腦好好充電。

▲春節連假即將到來，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署特別推薦雲嘉南地區6大必訪景點，歡迎按圖索驥規劃走春小旅行。（圖／記者林東良翻攝，下同）

要到近郊走走，騎腳踏車遊逛「嘉義南笨港休閒農業區」也是不錯選擇，鄉村景緻能令人大放鬆，還有手做馬賽克磚拼貼及陶版繪畫活動，透過藝術紓解緊繃神經，無論是背包客或是全家同行，都很合適。

▲春節連假即將到來，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署特別推薦雲嘉南地區6大必訪景點，歡迎按圖索驥規劃走春小旅行。（圖／記者林東良翻攝，下同）

想暫別喧囂，一定要來阿里山「達娜伊谷溪自然生態公園」，沿達娜伊谷溪漫步林間，聆聽鳥鳴感受綠意，還能認識部落鄒族文化與原民青年創意，可預約溪流漁獵、獵人採集、漁荃製作與獵寮搭建，讓遊程變得更好玩。還能走訪里美步道、山芙蓉步道和巨石區，深度感受達娜伊谷的忘憂之名。

▲春節連假即將到來，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署特別推薦雲嘉南地區6大必訪景點，歡迎按圖索驥規劃走春小旅行。（圖／記者林東良翻攝，下同）

雲林古坑鄉「華南社區」隨處可見與自然共存痕跡，石梯田、石牆皆以不破壞環境為前提打造。漫步華南28號自然公園，說不定還能巧遇大冠鷲、大赤鼯鼠。不只美景還有美食，社區媽媽「人生七味餐」將人生點滴化為一道道料理，與遊客分享話家常。

喜歡懷舊之旅可走訪台南鹽水與雲林虎尾的建國眷村。鹽水保留深具地方特色的文史建築，建議跟著導覽員走過八角樓、橋南老街、月津港、月津客舍、台灣詩路，品味那些習以為常卻未曾駐足的閩南風情。

▲春節連假即將到來，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署特別推薦雲嘉南地區6大必訪景點，歡迎按圖索驥規劃走春小旅行。（圖／記者林東良翻攝，下同）

踏進虎尾建國眷村彷彿進入時空隧道，這曾是軍官的宿舍 群、軍醫院與庫房，默默承載數代軍眷們的回憶，透過VR帶領感官回到二戰時的碉堡防空洞，穿梭戰爭與歷史的時空痕跡。在這裡也能品嚐到各式眷村美味，讓身心靈回憶舊時代的美好。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部長期推動多元就業方案及培力就業計畫，輔導民間團體發展，促進地方產業繁榮與創造弱勢族群在地就業機會，迄今已補助雲嘉南地區近2千個就業計畫、創造逾1.3萬個職缺。

▲春節連假即將到來，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署特別推薦雲嘉南地區6大必訪景點，歡迎按圖索驥規劃走春小旅行。（圖／記者林東良翻攝，下同）

南分署輔導在地單位深耕地方，推廣美景、美食及文化，誠摯邀您春節期間來一趟雲嘉南之旅，親身感受南台灣特有人文風情。完整遊程資訊請上「好時光靚市集-2025年暢遊雲嘉南 春節遊程推薦」網站https://www.besttimemarket.com/happynewyear2025查詢。各類精美年節商品請至「社會經濟入口網」網站（網址:https://se.wda.gov.tw/Uploads/category/0018/11401.pdf）查詢。

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