展望2025大陸經濟　經濟學家：應加碼擴大內需

▲中國經濟。（圖／視覺中國）

記者陳冠宇／綜合報導

展望2025年的大陸經濟發展，中銀證券全球首席經濟學家管濤認為，全球不確定性增加，川普政策主張加大經濟和貿易下行風險，美國對中貿易政策或對中國出口前景形成擾動；應對外部環境中的不利因素，亟待通過大陸內部政策加碼擴大內需。

管濤日前於《企業改革與發展》雜誌撰文提到，川普在競選期間揚言對所有進口商品徵收10％～20％的關稅，對中貿易政策尤為激進，主要包括四項內容，分別是取消中國永久正常貿易關係（PNTR，即最惠國待遇），對中國對美所有出口商品徵收60％或以上關稅，四年內逐步停止對中國必需品的進口，並且嚴厲打擊中國商品通過第三國出口到美國。

管濤指出，川普威脅對中商品加徵高額關稅，對中國出口的影響不容小覷。預計2025年大陸居民消費或呈現漸進式復甦態勢，房地產投資有望實現止跌回穩，製造業和基建投資或仍然是經濟增長的重要支撐。

面對外部環境的不利影響，為保持經濟平穩增長，管濤認為，亟待大陸官方加大財政貨幣政策的逆周期調節力度，把促消費和惠民生結合起來。目前大陸有效需求不足、物價低位運行的情況下，做多的風險要小於做少的風險。

管濤續指，因為政策尤其是財政政策做多了，意味著經濟恢復更快、更強勁。尤其是最近中國長端國債收益率加速下行，進一步拓展了財政寬鬆的空間。至於未來可能出現的通膨風險，屆時再來討論通膨治理的問題。關鍵是，只有經濟穩住、風險防住、預期扭轉，中國才有更大的底氣和空間應對各種外部衝擊。

管濤認為，大陸短期應通過發展新質生產力，培育經濟增長新動能，對沖舊動能的下降；長期，要推動全要素生產率提高，盡可能長時間將中國潛在經濟增速維持在一個中高速平台，保持中國經濟的追趕態勢。