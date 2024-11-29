陸信用卡業務成燙手山芋　滙豐耕耘八年不玩了

▲滙豐銀行。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

由於難以在大陸實現擴張和盈利，出售相關業務又失敗，滙豐決定關閉在大陸已推出8年的信用卡業務，目前已經停止發行新卡。

《路透社》報導，滙豐控股退出大陸信用卡業務，因該項業務在大陸市場遇到了擴張困難和盈利問題。

報導引述知情人士指，滙豐已停止向大陸客戶發行新卡，並正致力逐步停止為大部分大陸客戶提供的服務。該行大陸的信用卡客戶，即沒有使用銀行服務的客戶，在信用卡到期時將無法續卡，此類客戶在大陸佔據了業務的很大部分。

滙豐會做出此計劃，是因為試圖出售相關業務卻失敗。知情人士又指，滙豐尚未決定最終計劃，該行仍可能繼續為一小部分高端客戶提供信用卡服務。

滙豐發言人回應指出，作為在大陸提供高端及全球私人銀行服務的一部分，將繼續提供專注於全球旅行及生活時尚特色的信用卡服務。

滙豐在2016年底啟動大陸信用卡業務，作為亞洲戰略的一部分，以及擴大在大陸的零售銀行和財富管理服務。截至2019年9月，滙豐在大陸有大約100萬名信用卡用戶。

報導引述消息人士稱，在大陸信用卡服務推出的18個月內，該項達到5億美元，但後來遇上新冠疫情而成長停滯。加上大陸消費市況放緩，信用卡市場進一步萎縮。